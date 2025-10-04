美參院外委會主席推法案 擬以經濟手段嚇阻中國侵台

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國參議院外交關係委員會主席里契，攝於4月8日。美聯社
美國參議院外交關係委員會主席里契（Jim Risch）3日表示將提出一項法案，透過預先確定可迅速部署的經濟制裁目標，來嚇阻中國大陸可能對台灣採取的侵略行動。

路透報導，愛達荷州共和黨籍參議員里契表示，他提出的《威懾中華人民共和國對台灣侵略法案》（Deter PRC Aggression Against Taiwan Act），將成立由國務院與財政部主導的工作小組，負責界定可針對的軍事與非軍事目標，一旦中國對台採取侵略行動，便可立即對北京啟動制裁、出口管制及其他經濟手段。

里契在聲明中表示：「藉由汲取美國及夥伴國在俄羅斯入侵烏克蘭後，對俄制裁所遇到挑戰得到的經驗，這項法案將確保美國在中國若真的對台動武時，準備好在中國最痛處予以打擊。」一名幕僚表示，他計畫於6日提案。

里契提出法案之際，正值外界預期美國總統川普本月將與中國國家主席習近平會晤，川普希望與中方達成重大貿易協議。里契的提案是參眾兩院多項立法倡議之一；支持者表示，這些倡議凸顯了美國國會針對中國可能對台灣採取任何行動，持續支持採取強硬立場。

美國 對台 法案

