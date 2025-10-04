Politico：川普聯大鋪陳外交藍圖 接班人需跟進

美國總統川普於聯合國大會就外交政策與國際局勢發表長篇演說。政治網站Politico報導，這場演說旨在讓下任接班人副總統范斯、國務卿盧比歐等知道，想要接班必須百分百繼承他的外交藍圖，川普團隊如今團結且步調一致。

美國總統川普（Donald Trump）9月23日在聯合國大會總辯論發表長達近一小時的演說，鋪陳外交政策並抨擊全球事務與國際機構。他認為氣候變遷與綠能是騙局，反對破壞性全球主義下的大規模人口遷移，各國聯手處理安全威脅而非透過國際機制，而聯合國解決不了戰爭問題。

政治網站Politico分析，川普在全球領袖面前大談「美國優先」的外交政策，旨在讓可能接班人副總統范斯（JD Vance）、國務卿暨國安顧問盧比歐（MarcoRubio）及其他人選，繼承他重新定義經貿、盟邦或白宮橢圓辦公室運作的藍圖。

一名資深白宮官員表示，川普於聯大發表長篇演說解釋所有（美國對外事務），其中一個理由是讓接班者清楚理解，未來外交政策上必須採取什麼立場。

官員說，想要當川普「讓美國更偉大」（MAGA）運動的接班人，必須講清楚移民、能源與所有事務。川普聯大演說內容將是2028年（美國總統選舉）和選後的「指定參考連結」。

川普第2任期不到一年，在外交與所有政務上幾乎已收攏大部分共和黨勢力。

2016年擔任盧比歐競選幕僚的柯南特（AlexConant）指出，如果2年後川普仍維持當前高基層支持度，他將會親自挑選接班人，下屆總統參選者必須百分百跟隨他的外交政策。但他卸任後內部仍會有爭論，部分更傾向孤立主義的MAGA人士曾批評川普的外交決定。

白宮其中一位發言人凱利（Anna Kelly）說，川普聯大的歷史性演說向自由世界傳達強烈訊息：停止自由移民與倒退性的能源政策，阻止左翼意識形態造成破壞風險。只有川普有勇氣，在把美國當成西方文明捍衛者的國際主義人士面前說出真相。

2名白宮官員表示，范斯與盧比歐高度涉入川普外交的政策決定，兩人為川普推動的停戰會談、擴大防衛夥伴與各國領袖會晤及出席峰會，同時也是白宮決策小圈子裡的成員。對川普提供建議之前，少數成員必須先與白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）會面。

共和黨的華府活躍人士高曼（Matt Gorman）說，川普政府幕僚非常團結，但首任期間並非如此。如今他的外交政策一致，也已見重大成果，他認為這些成就可以帶領共和黨人邁向未來。

一名未擔任內閣成員的川普政治盟友認為，范斯與盧比歐如今明顯與川普步調一致。兩人過去曾批評川普的外交決定，但川普依據這些理念才成功掀起政治熱潮，兩人也才有今天的地位，適時提醒他們不是壞事。