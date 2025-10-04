快訊

獨／基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死 七堵山區非法鳥網逾百公尺

叫車平台收「取消費」爭議多…乘客逾時要收費 司機未到是否也要補貼？

影／湖南無人機表演秒變「流星火雨」 觀眾慌張躲避宛如災難片

美政府關門恐持續到下週 白宮：裁員將是不幸後果

中央社／ 華盛頓3日專電
美國政府關門恐拖延到下週。圖為國會大廈9月30日的照片。 美聯社
美國政府關門恐拖延到下週。圖為國會大廈9月30日的照片。 美聯社

美國聯邦參議院今天再度未能通過撥款法案，美國政府關門恐拖延到下週。白宮發言人李威特表示，若政府關門持續，「裁員將是不幸後果」，白宮管理及預算局持續和各部會討論，以確認必須在哪些地方裁員。

美國政府關門邁入第3天，美國有線電視新聞網（CNN）報導，共和黨和民主黨分別提出的聯邦政府撥款方案今天在參議院再度遭到否決，議員們仍在健保補貼問題上陷入僵局。參議院預計週末不開會，因此僵局很可能持續到下週。

川普政府已釋出訊號，數以千計的政府裁員可能即將展開。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天下午在記者會表示，白宮管理及預算局（Office of Managementand Budget）正與各部會及內閣部長合作，確認哪些地方必須進行削減，「如果政府關門持續下去，正如我們所說，裁員將是不幸後果」。

李威特指出，希望政府關門不會持續下去，川普（Donald Trump）政府唯一的要求是民主黨議員投票支持一項「乾淨版」臨時撥款法案，好讓政府保持運作。

共和黨主張先通過一項「乾淨版」臨時撥款法案，純粹維持政府資金支出於現有水準7週，避免政府停擺；民主黨則要求在法案中納入延長健保稅收補助等條款，以確保部分重要社會政策不因資金到期而中斷。

不過，兩黨在支出法案上陷入僵局，聯邦政府於美東時間10月1日進入關門狀態。預計約有75萬名公務員被迫放無薪假，意即強制休假，直到復工前不發薪資。

法案至少要在100席的聯邦參議院獲得60票才能過關，共和黨雖握有多數，但仍差7票才能達標。

法案 美國 白宮

延伸閱讀

白宮推高教協議 去信9大學：簽約換金援

拉抬期中選舉 傳白宮將與數十家企業簽協議 要求擴產或投資

與川普蜜月期結束？ 教宗籲善待移民 白宮回應了

美聯邦政府開門無期？民主黨：至今沒有接到共和黨電話

相關新聞

川普擬砸百億美元援助農民 評估向納稅人發放2,000美元支票

在美國農民締造有史以來數一數二的大豐收、中國大陸卻暫停採購美國黃豆之際，美國總統川普據傳考慮提供農民至少100億美元金援...

美聯邦政府關門！9月非農數據也延後公布 美企缺乏決策重要指標

美國聯邦政府關門，導致原訂今天出爐的非農就業數據將延後公布。美國勞工部長查維斯德瑞默（Lori Chavez-DeRem...

反對川普館藏寶劍贈英王查理三世 艾森豪總統圖書館館長去職

美國媒體今天披露，艾森豪總統圖書館館長因反對美國總統川普上月赴英進行國是訪問，以館藏寶劍贈予英王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）...

波多黎各巨星擔綱超級盃中場秀 美官員揚言掃蕩移民「不會有庇護之地」

波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）雀屏中選擔綱明年職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）中場表演...

稱關稅可讓國庫年進帳1兆美元 川普嗨喊「普發6萬支票」紅利回饋

美國總統川普2日表示，新關稅貢獻美國國庫的收入可望上看每年1兆美元，美國政府正評估以關稅收入，向每名納稅人最多發放2,0...

影／美煉油廠爆炸「巨大火球竄天」染紅夜空 居民驚惶：以為被核彈炸

美國加州洛杉磯以南的艾爾塞岡度市（El Segundo）一座雪佛龍（Chevron）煉油廠2日晚間發生爆炸並引起火災，遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。