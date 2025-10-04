快訊

獨／基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死 七堵山區非法鳥網逾百公尺

叫車平台收「取消費」爭議多…乘客逾時要收費 司機未到是否也要補貼？

影／湖南無人機表演秒變「流星火雨」 觀眾慌張躲避宛如災難片

芝加哥移民設施警民衝突 數名抗議人士遭逮捕

中央社／ 芝加哥3日綜合外電報導

數百名抗議人士今天集結在芝加哥郊區的移民暨海關執法局（ICE）拘留設施外並與警方衝突，數人隨後遭到逮捕。自聯邦政府加強對移民的執法行動以來，此設施已成為抗爭焦點。

路透社報導，美國總統川普遣返非法移民的行動持續擴大，許多沒有前科的移民也遭逮捕。民主黨籍伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）本週表示，川普政府曾要求國防部派兵支援這個由民主黨執政的州。

移民暨海關執法局（ICE）在芝加哥郊區的布羅德維尤（Broadview）拘留設施外設置路障，抗議者一開始和平集會，合唱基督教聖歌與猶太晨禱。

然而，當負責芝加哥聯邦執法行動的ICE指揮官博維諾（Gregory Bovino）與執法人員，配戴防毒面具並搭乘裝甲車輛抵達現場後，抗議情勢升溫。群眾噓聲四起並與警方推擠，有些還高喊粗話。

部分伊利諾州警攜帶步槍、夜視鏡及警棍，他們在現場逮捕數人，包括1名年長女性，她被推倒在地並扣上手銬，呼吸急促。

美國海軍陸戰隊退役軍人兼民主黨聯邦參議員參選人萊恩（Kevin Ryan）表示：「情況過於離譜。我只是在這裡默默抗議，他們卻把我們趕出街道與人行道，並對我們使用暴力。」

芝加哥民眾多次抗議並譴責聯邦政府擴大對移民的執法行動後，以非裔為主、位於芝加哥西方約13英里的布羅德維尤成為抗議行動重心。

示威者至少4度坐在地上，企圖阻擋載運拘留者的車輛進入設施，但都遭到重裝人員以武力、化學彈藥及橡膠子彈驅散，場面近似戰鬥。

抗議人士譴責包括紐約、洛杉磯、華盛頓及波特蘭等其他民主黨執政城市，也出現類似的強硬執法情況。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）日前下令部門官員「全力保衛ICE設施，尤其是在波特蘭與芝加哥。」

在布羅德維尤，配戴口罩的ICE人員頻繁向群眾發射橡膠子彈、催淚瓦斯與胡椒粉。布羅德維尤市長湯普森（Katrina Thompson）本週稍早指出，催淚瓦斯造成鄰近居民不適，且ICE未經市府核准便豎立圍籬，阻擋急救車輛通行。警方已對他們的行為啟動2起刑事調查，包括涉嫌攻擊電視媒體車輛。

國土安全部助理部長麥勞夫林（Tricia McLaughlin）日前表示：「我們不會讓主張庇護的政治人物或暴力份子阻礙我們執法。」

移民 芝加哥 民主黨

延伸閱讀

預算卡國會 川普施壓凍結芝加哥捷運建設經費

與川普蜜月期結束？ 教宗籲善待移民 白宮回應了

ICE加強執法力道 國安部罕見譴責 全美大城抗議情勢緊繃

ICE槍案／29歲槍手Reddit僅談論電玩 哥稱不覺得弟政治狂熱

相關新聞

川普擬砸百億美元援助農民 評估向納稅人發放2,000美元支票

在美國農民締造有史以來數一數二的大豐收、中國大陸卻暫停採購美國黃豆之際，美國總統川普據傳考慮提供農民至少100億美元金援...

美聯邦政府關門！9月非農數據也延後公布 美企缺乏決策重要指標

美國聯邦政府關門，導致原訂今天出爐的非農就業數據將延後公布。美國勞工部長查維斯德瑞默（Lori Chavez-DeRem...

反對川普館藏寶劍贈英王查理三世 艾森豪總統圖書館館長去職

美國媒體今天披露，艾森豪總統圖書館館長因反對美國總統川普上月赴英進行國是訪問，以館藏寶劍贈予英王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）...

波多黎各巨星擔綱超級盃中場秀 美官員揚言掃蕩移民「不會有庇護之地」

波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）雀屏中選擔綱明年職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）中場表演...

稱關稅可讓國庫年進帳1兆美元 川普嗨喊「普發6萬支票」紅利回饋

美國總統川普2日表示，新關稅貢獻美國國庫的收入可望上看每年1兆美元，美國政府正評估以關稅收入，向每名納稅人最多發放2,0...

影／美煉油廠爆炸「巨大火球竄天」染紅夜空 居民驚惶：以為被核彈炸

美國加州洛杉磯以南的艾爾塞岡度市（El Segundo）一座雪佛龍（Chevron）煉油廠2日晚間發生爆炸並引起火災，遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。