預算卡國會 川普施壓凍結芝加哥捷運建設經費

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普政府今天宣布凍結芝加哥21億美元交通建設經費，這是另一個民主黨執政城市因川普施壓陷入資金短缺。聯邦預算目前卡在國會，民主黨批評川普作法形同勒索。

法新社報導，白宮預算局長伏特（Russ Vought）表示，原本用於芝加哥捷運的建設經費目前暫時凍結，目的是確保此經費不會「流向以種族為基礎的採購計畫」。

目前為止，川普政府至少已凍結民主黨執政州與市280億美元經費。手握美國政府大權的川普，以此懲罰政治對手的情況愈來愈嚴重。

全美第3大城市芝加哥經常是川普攻擊標靶，他先前曾威脅派遣國民兵進駐。民主黨籍伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）向來高調批評川普，他被視為2028年代表民主黨角逐總統大位的可能人選。如今美國政府因預算問題關門進入第3天，伊利諾州的經費遭到凍結。

川普1日即已凍結撥給親民主黨州的數百億美元資金，影響包括紐約的交通工程，當地是民主黨2名國會領袖家鄉；另外像是加州、科羅拉多等16州的綠色能源計畫也被迫喊停。

民主黨批評川普的作法已形同勒索。參議院撥款委員會的民主黨領袖莫瑞（Patty Murray）表示：「大家都看得出來這群傢伙就是一群無賴。」

聯邦政府關門的僵局至今毫無化解跡象。參議院預定今天就民主、共和兩黨方案進行投票，但兩案預料都難以過關。若明天仍未打破僵局，這將成為美國史上第5長的政府關門事件。

美國政府因預算問題，自10月1日會計年度開始日起無法運作。民主、共和兩黨過去幾天相互指責對方，但至今協商沒有任何實質進展，前景依舊黯淡。

國會兩黨僵持不下，導致總額約1.7兆美元的聯邦行政經費停擺，占全年聯邦支出約1/4。其餘部分主要是用於醫療、退休及償還已累積至37.5兆美元的美國國債利息。

民主黨主張，任何協商方案都應延長疫情期間所提供的健保補助，這項補助年底即將到期，但共和黨認為此議題應另案處理。

川普的施壓手段恐會削弱國會在預算審查的憲法權限，但共和黨籍的聯邦眾議院議長強生（MikeJohnson）並不引以為意。強生向媒體表示：「川普總統跟我們一樣，急於讓政府重新開門。他現在是不是試圖施壓？很可能就是。我為他鼓掌。」

這是自1981年以來聯邦政府第15度關門，已導致科研、金融監管及眾多業務停擺。約200萬聯邦員工目前停止支薪，僅有部分如現役軍人、機場安檢等「必要人員」繼續上班。

2018至2019年川普執政期間，美國政府曾出現為期35天的最長關門紀錄。

