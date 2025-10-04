川普擬砸百億美元援助農民 評估向納稅人發放2,000美元支票

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
在美國農民締造有史以來數一數二的大豐收、中國大陸卻暫停採購美國黃豆之際，美國總統川普據傳考慮提供農民至少100億美元金援。

另外，川普政府也評估以關稅收入，向每名納稅人最多發放2,000美元回饋支票。

美國媒體引述知情人士說法報導，川普和執政團隊正評估以關稅收入支應大部分金援，未來數月可能開始發錢，這筆金援可能用於協助黃豆生產商及農業經濟其他領域。

高階政府官員透露，這項討論重點是提供100億至140億美元金援，但強調討論尚未結束，尚未做出任何最終決定。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）說：「川普總統和農業部長羅林斯（Brooke Rollins）向來對農民需求瞭若指掌，農民是總統去年11月勝選的關鍵。

川普已表明打算以關稅收入協助農業，但尚未就這項計畫的框架做出最終決定。」

川普和中國國家主席習近平預定數周後在南韓會面，川普本周稍早表示，計劃敦促習近平採購美國黃豆以協助處境艱困的美國農民。官員透露，如果美國與中國大陸敲定採購黃豆的協議，川普援助農民的計畫可能生變。

由於大豐收加劇供給過剩，玉米和黃豆價格跌跌不休，設備、肥料和其他原料價格不斷上漲也擠壓獲利。聯邦數據顯示，美國黃豆農民今年預估每英畝土地將損失約100美元。

另據美國農業事務聯合會（AFBF）數據，美國今年1至8月銷往中國大陸的黃豆總計僅略多於2億英斗，低於2024年同期的近10億英斗。

美國財政部長貝森特曾預估，關稅每年可能貢獻美國國庫5,000多億美元，但川普看法更樂觀，2日接受一個美國新聞網（OAN）訪問時宣稱關稅收入可望上看每年1兆美元。川普表示，美國政府正評估以關稅收入，向每名納稅人最多發放1,000至2,000美元的回饋支票。

除了回饋美國公民，川普也暗示部分關稅收入可能用於償還國家債務。美國財政部數據顯示，目前美國聯邦政府債務為37.64兆美元。

