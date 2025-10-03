快訊

反對川普館藏寶劍贈英王查理三世 艾森豪總統圖書館館長去職

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國總統川普上月赴英進行國是訪問，以館藏寶劍贈予英王查理三世。 路透社
美國媒體今天披露，艾森豪總統圖書館館長因反對美國總統川普上月赴英進行國是訪問，以館藏寶劍贈予英王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世），已經於本週離職。

法新社報導，美國艾森豪總統圖書館（Eisenhower Presidential Library）館長阿靈頓（Todd Arrington）告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），他在被告知要「主動辭職或者被開除」後，已經於9月29日去職。

艾森豪總統圖書館位於前美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）的故鄉堪薩斯州阿比林（Abilene），隸屬於美國國家檔案和紀錄管理局（National Archivesand Records Administration，NARA）。

川普政府據稱要求將艾森豪的一把寶劍贈予英王查理三世，以象徵美英關係，以及紀念兩國在二戰期間的夥伴關係，而遭到阿靈頓的反對。

艾森豪於1953年擔任美國總統，在此之前曾任盟軍統帥，帶領盟軍對抗納粹德國。

川普政府最後以西點軍校（West Point）捐贈的一把艾森豪總統時期的寶劍複製品，送給英王查理三世。西點軍校正是艾森豪展開軍旅生涯的起點。

「紐約時報」（New York Times）報導，阿靈頓遭撤換也可能與艾森豪總統圖書館新教育中心的規畫討論有關。

白宮未立即對法新社記者尋求置評做出回應。

在聯邦政府任職數十年的阿靈頓，此時請辭，正值川普1月重返白宮後，對美國文化機構展現前所未有的掌控。川普大量開除許多傳統無黨派或跨黨派機構董事會人選，以安插自己的盟友掌權。

美國 川普 查理三世 圖書館 西點軍校 英國

