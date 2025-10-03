波多黎各巨星擔綱超級盃中場秀 美官員揚言掃蕩移民「不會有庇護之地」
波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）雀屏中選擔綱明年職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）中場表演嘉賓，川普政府官員揚言，當局可能在賽事期間展開掃蕩移民行動。
法新社報導，美國國土安全部長諾姆（KristiNoem）的顧問李萬度斯基（Corey Lewandowski）表示：「美國境內的非法移民，無論是在超級盃，或是其他地方，都不會有庇護之地。」
李萬度斯基昨天在保守派網紅強森（BennyJohnson）主持的播客（Podcast）節目中說：「我們會找到你，將你逮捕，送進拘留中心，然後遣送出境。」
川普今年1月重返執政後，隨即展開大規模移民掃蕩行動，誓言要將數百萬名無證移民遣送出境。
壞痞兔近期表示，由於擔憂美國當局在演唱會掃蕩移民，他的全球巡迴演出地點不會納入美國。
李萬度斯基說：「無論是強尼史密斯（JohnnySmith）、壞痞兔還是其他人的演唱會，一旦有非法外國人，我們都會執法，以確保美國人民的安全。」
一如其他不少川普政府官員，李萬度斯基抨擊NFL「覺醒」（woke）。他說：「他們竟然選了一個看起來這麼討厭美國的人，真是太丟臉了。」
超級盃中場秀向來吸引全球音樂巨星登台演出，過去的表演者名單宛如音樂圈名人堂，包括麥可傑克森（Michael Jackson）、滾石樂團（The RollingStones）、瑪丹娜（Madonna）等人。
由於壞痞兔幾乎只以西班牙語演出，這使得支持川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的人士對於主辦單位2026年的選擇格外不滿。
此外，壞痞兔也因在2024年總統大選時力挺川普對手賀錦麗（Kamala Harris），而讓川普的支持者不悅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言