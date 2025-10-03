波多黎各巨星擔綱超級盃中場秀 美官員揚言掃蕩移民「不會有庇護之地」

快訊

中央社／ 紐約2日綜合外電報導
波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）雀屏中選擔綱明年職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）中場表演嘉賓。 美聯社
波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）雀屏中選擔綱明年職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）中場表演嘉賓，川普政府官員揚言，當局可能在賽事期間展開掃蕩移民行動。

法新社報導，美國國土安全部長諾姆（KristiNoem）的顧問李萬度斯基（Corey Lewandowski）表示：「美國境內的非法移民，無論是在超級盃，或是其他地方，都不會有庇護之地。」

李萬度斯基昨天在保守派網紅強森（BennyJohnson）主持的播客（Podcast）節目中說：「我們會找到你，將你逮捕，送進拘留中心，然後遣送出境。」

川普今年1月重返執政後，隨即展開大規模移民掃蕩行動，誓言要將數百萬名無證移民遣送出境。

壞痞兔近期表示，由於擔憂美國當局在演唱會掃蕩移民，他的全球巡迴演出地點不會納入美國。

李萬度斯基說：「無論是強尼史密斯（JohnnySmith）、壞痞兔還是其他人的演唱會，一旦有非法外國人，我們都會執法，以確保美國人民的安全。」

一如其他不少川普政府官員，李萬度斯基抨擊NFL「覺醒」（woke）。他說：「他們竟然選了一個看起來這麼討厭美國的人，真是太丟臉了。」

超級盃中場秀向來吸引全球音樂巨星登台演出，過去的表演者名單宛如音樂圈名人堂，包括麥可傑克森（Michael Jackson）、滾石樂團（The RollingStones）、瑪丹娜（Madonna）等人。

由於壞痞兔幾乎只以西班牙語演出，這使得支持川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的人士對於主辦單位2026年的選擇格外不滿。

此外，壞痞兔也因在2024年總統大選時力挺川普對手賀錦麗（Kamala Harris），而讓川普的支持者不悅。

美國 川普 移民 演唱會 波多黎各 超級盃 NFL

