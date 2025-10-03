稱關稅可讓國庫年進帳1兆美元 川普嗨喊「普發6萬支票」紅利回饋

美國總統川普2日表示，新關稅貢獻美國國庫的收入可望上看每年1兆美元，美國政府正評估以關稅收入，向每名納稅人最多發放2,000美元（新台幣6萬836元）回饋支票。

川普接受一個美國新聞網（OAN）訪問時，以「紅利」一詞形容可能發給美國公民的回饋支票。川普說：「我們也可能發錢給老百姓，這筆錢宛如發給美國人的紅利…我們考慮可能每人發放1,000至2,000美元，真棒。」

川普宣稱關稅收入已開始增加，最終可能上看每年1兆美元，看法比財政部長貝森特更樂觀。貝森特曾預估，關稅每年可望貢獻5,000多億美元收入。值得注意的是，任何回饋計畫都需要獲得國會批准。

川普也暗示部分關稅收入可能用於償還國家債務，並預估美國政府債務可能達到38兆美元。美國財政部數據顯示，目前美國聯邦政府債務為37.64兆美元。