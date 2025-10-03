快訊

恐2公噸流入市面！屏東業者「工業雙氧水漂白豬大腸」 負責人交保候傳

什麼邪教？她將皮蛋混搭「1甜品」直呼驚為天人 網實測：真的好吃

稱關稅可讓國庫年進帳1兆美元 川普嗨喊「普發6萬支票」紅利回饋

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普表示，美國政府正評估以關稅收入，向每名納稅人最多發放2,000美元回饋支票。美聯社 路透社
美國總統川普表示，美國政府正評估以關稅收入，向每名納稅人最多發放2,000美元回饋支票。美聯社 路透社

美國總統川普2日表示，新關稅貢獻美國國庫的收入可望上看每年1兆美元，美國政府正評估以關稅收入，向每名納稅人最多發放2,000美元（新台幣6萬836元）回饋支票。

川普接受一個美國新聞網（OAN）訪問時，以「紅利」一詞形容可能發給美國公民的回饋支票。川普說：「我們也可能發錢給老百姓，這筆錢宛如發給美國人的紅利…我們考慮可能每人發放1,000至2,000美元，真棒。」

川普宣稱關稅收入已開始增加，最終可能上看每年1兆美元，看法比財政部長貝森特更樂觀。貝森特曾預估，關稅每年可望貢獻5,000多億美元收入。值得注意的是，任何回饋計畫都需要獲得國會批准。

川普也暗示部分關稅收入可能用於償還國家債務，並預估美國政府債務可能達到38兆美元。美國財政部數據顯示，目前美國聯邦政府債務為37.64兆美元。

川普 稅收 美國 關稅 普發現金

延伸閱讀

川普稱毒販「非法戰鬥員」指美與毒梟武裝衝突

政府關門 川普：砍民主黨機構機會 民主黨：不溝通還報復

中國拒買美大豆重傷 川普擬用百億元補貼農民

諾貝爾頒獎機構高層：川普3作法 衝擊美國科研領袖地位

相關新聞

影／美煉油廠爆炸「巨大火球竄天」染紅夜空 居民驚惶：以為被核彈炸

美國加州洛杉磯以南的艾爾塞岡度市（El Segundo）一座雪佛龍（Chevron）煉油廠2日晚間發生爆炸並引起火災，遠...

稱關稅可讓國庫年進帳1兆美元 川普嗨喊「普發6萬支票」紅利回饋

美國總統川普2日表示，新關稅貢獻美國國庫的收入可望上看每年1兆美元，美國政府正評估以關稅收入，向每名納稅人最多發放2,0...

美政府停擺第3天：恐拖至下周！川普喊裁民主黨機構 最快今給名單

美國聯邦政府因未能通過撥款法案支應新財年度開支，自1日（周三）開始關門，今日（周五）進入第三天。參議院多數黨領袖熊恩表示...

波多黎各巨星擔綱超級盃中場秀 美官員揚言掃蕩移民「不會有庇護之地」

波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）雀屏中選擔綱明年職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）中場表演...

川普稱毒販「非法戰鬥員」指美與毒梟武裝衝突

根據紐約時報取得文件，川普政府本周在一份機密通知裡對國會表示，美國與被列為恐怖組織的毒品集團爆發的是正式「武裝衝突」(a...

政府關門 川普：砍民主黨機構機會 民主黨：不溝通還報復

聯邦政府因撥款中斷關門，川普總統2日與白宮預算管理局（Office of Management and Budget）局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。