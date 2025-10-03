聽新聞
影／美煉油廠爆炸「巨大火球竄天」染紅夜空 居民驚惶：以為被核彈炸
美國加州洛杉磯以南的艾爾塞岡度市（El Segundo）一座雪佛龍（Chevron）煉油廠2日晚間發生爆炸並引起火災，遠遠就能看到巨大火焰。不過，截至當地晚間10時左右的官方警報顯示，火勢對公眾並無威脅，亦未發布疏散命令。
洛杉磯時報報導，事故發生於晚間9時30分左右。爆炸當時拍攝的影像顯示，一個巨大的火球伴隨持續巨響竄出。雖然火勢在一小時內明顯減弱，夜空逐漸轉為清晰，但廠房南部附近仍有一團明亮強烈的火焰持續燃燒。
根據報導，煉油廠自有消防部門，並獲其他區域消防單位支援，消防人員在現場用水柱撲救，濃煙在艾爾塞岡度及南灣地區清晰可見，北雷東多海灘（North Redondo Beach）則可見橘色光芒與滾滾濃煙。13歲目擊者里斯（Julian Reese）表示，他和父親感受到一次巨大爆炸，隨後跑到外面，看見火焰充滿天空。
在距雪佛龍煉油廠僅幾英里的航空公園（Aviation Park），34歲的羅傑斯（Mark Rogers）正在參加每周一次的足球聯賽時，疑似爆炸發生，裁判在比賽開始僅幾分鐘後便因濃煙宣布取消。羅傑斯說：「我還以為我們被核彈炸到了什麼的。」
洛杉磯郡政委員米切爾（Holly Mitchell）於晚間10時30分前表示，火勢已大致受控，暫無傷亡報告，並強調「周邊地區沒有理由恐慌」。她補充，官員將持續監測空氣品質，並建議居民盡量留在室內。艾爾塞岡度市長比曼特爾（Chris Pimentel）則指出，火勢始終未蔓延至廠區外，所有人員均已確認安全，起火原因仍待釐清。
洛杉磯市長貝斯在「X」上表示，洛杉磯國際機場（LAX）目前尚未受到已知影響。州長紐森的辦公室則表示，正與地方及州政府機構協調，以保護周邊社區並確保公共安全。
