美政府停擺第3天：恐拖至下周！川普喊裁民主黨機構 最快今給名單

美國聯邦政府因未能通過撥款法案支應新財年度開支，自1日（周三）開始關門，今日（周五）進入第三天。參議院多數黨領袖熊恩表示，本周末「可能不會」安排投票，這意味，如果參院今日無法通過法案，政府停擺可能延續至下周。

熊恩說，周五將「迎來第四次機會表決是否讓政府重啟運作。如果再次失敗，我們會讓他們在周末好好思考，周一再回來投票。」

川普鎖定「藍州」資金與項目

停擺後，川普已開始針對政治對手支持的計畫施壓。他在2日會見白宮預算管理局（OMB）局長沃特，討論裁撤哪些「民主黨機構」。

川普在社群平台X貼文說：「不敢相信激進左派民主黨給我這個見所未有的大好機會。」

目前還沒有相關結論的消息。但有線電視新聞網（CNN）記者引述兩名白宮官員稱，白宮已擬好名單，預計最早周五公布。該名單由OMB協同目標機構制定。

川普政府目前凍結了大約260億美元資金，包括紐約市的180億美元交通建設，以及民主黨掌控的16個州約80億美元綠能項目。能源部也趁機取消金額近80億美元的逾300項資助計畫，涉及碳減排、空氣與水質改善，以及電網韌性強化等專案。

民主黨批玩政治、川普政府辯省錢

批評者指出，原本可創造的數萬個就業機會將因此流失，違背川普宣稱要提升美國製造業競爭力的目標。

參議院少數黨領袖舒默指責川普趁停擺玩政治遊戲。他說：「這不只是針對藍州，這簡直是對勞工家庭的一記重擊：讓建築工人失業，提高家庭電費，僅僅為了政治利益。」

能源部表示，取消項目經過個別財務審查，部分計畫的經濟不可行或投資回報不足。根據能源部長萊特的說法，許多補助是在拜登政府最後階段倉促通過，取消符合川普「保護納稅人資金、擴大能源供應」承諾。

美史最長停擺持續35天、民眾歸咎川昔

本次停擺是自1981年以來美國第15次政府停擺。

川普第一任期曾創下美史上最長的政府關門紀錄。那次因為邊境安全爭議，從2018年12月停擺到2019年1月，長達35天。川普當年向國會要求57億美元建造邊境高牆，但最終未獲得圍牆資金即同意結束大約四分之一聯邦政府的關閉。出人意料的退讓給民主黨帶來政治勝利，僅三天前他還堅稱「絕不妥協」。

民調顯示，多數美國民眾將這次僵局的責任歸咎於川普。

目前約有200萬名聯邦員工暫停發放薪資，其中75萬人被迫停工，其餘如軍人與邊境巡邏人員則須無薪工作。若僵局持續至10月15日下次發薪日，許多人將面臨經濟困境。

長期停擺可能影響航空出行、食物援助、出口及房貸申請，但過去經驗顯示，對整體經濟的長期衝擊有限。