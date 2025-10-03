快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯邦政府自1日開始關門，今日（周五）進入第三天，參院今日表決若無法通過臨時撥款法案，可能延續至下周。美聯社
美國聯邦政府因未能通過撥款法案支應新財年度開支，自1日（周三）開始關門，今日（周五）進入第三天。參議院多數黨領袖熊恩表示，本周末「可能不會」安排投票，這意味，如果參院今日無法通過法案，政府停擺可能延續至下周。

熊恩說，周五將「迎來第四次機會表決是否讓政府重啟運作。如果再次失敗，我們會讓他們在周末好好思考，周一再回來投票。」

川普鎖定「藍州」資金與項目

停擺後，川普已開始針對政治對手支持的計畫施壓。他在2日會見白宮預算管理局（OMB）局長沃特，討論裁撤哪些「民主黨機構」。

川普在社群平台X貼文說：「不敢相信激進左派民主黨給我這個見所未有的大好機會。」

目前還沒有相關結論的消息。但有線電視新聞網（CNN）記者引述兩名白宮官員稱，白宮已擬好名單，預計最早周五公布。該名單由OMB協同目標機構制定。

川普政府目前凍結了大約260億美元資金，包括紐約市的180億美元交通建設，以及民主黨掌控的16個州約80億美元綠能項目。能源部也趁機取消金額近80億美元的逾300項資助計畫，涉及碳減排、空氣與水質改善，以及電網韌性強化等專案。

民主黨批玩政治、川普政府辯省錢

批評者指出，原本可創造的數萬個就業機會將因此流失，違背川普宣稱要提升美國製造業競爭力的目標。

參議院少數黨領袖舒默指責川普趁停擺玩政治遊戲。他說：「這不只是針對藍州，這簡直是對勞工家庭的一記重擊：讓建築工人失業，提高家庭電費，僅僅為了政治利益。」

能源部表示，取消項目經過個別財務審查，部分計畫的經濟不可行或投資回報不足。根據能源部長萊特的說法，許多補助是在拜登政府最後階段倉促通過，取消符合川普「保護納稅人資金、擴大能源供應」承諾。

美史最長停擺持續35天、民眾歸咎川昔

本次停擺是自1981年以來美國第15次政府停擺。

川普第一任期曾創下美史上最長的政府關門紀錄。那次因為邊境安全爭議，從2018年12月停擺到2019年1月，長達35天。川普當年向國會要求57億美元建造邊境高牆，但最終未獲得圍牆資金即同意結束大約四分之一聯邦政府的關閉。出人意料的退讓給民主黨帶來政治勝利，僅三天前他還堅稱「絕不妥協」。

民調顯示，多數美國民眾將這次僵局的責任歸咎於川普。

目前約有200萬名聯邦員工暫停發放薪資，其中75萬人被迫停工，其餘如軍人與邊境巡邏人員則須無薪工作。若僵局持續至10月15日下次發薪日，許多人將面臨經濟困境。

長期停擺可能影響航空出行、食物援助、出口及房貸申請，但過去經驗顯示，對整體經濟的長期衝擊有限。

回應川普「紙老虎」說 普亭：我們正在推進 那北約又算什麼？

販毒團體是非法戰鬥員！川普宣布美國進入「非國際性武裝衝突」

美聯邦政府開門無期？民主黨：至今沒有接到共和黨電話

川普稱加勒比海毒梟非法戰鬥員 似為合理化打擊行動

美防長直言不認同他就「辭職」 空軍上將同一天臉書宣布退休

美國國防部長赫塞斯9月30日向約800名美軍將官發表時直言，如果對他所言不滿，「就應該辭職」，但美國空軍全球打擊司令部（...

川普政策導致外籍生大減 美各大學苦不堪言

帝博大學（DePaul University）告知教職員，因今秋國際生入學率掉30%，校方將即刻削減開支。受川普政府移民...

美政府停擺第3天：恐拖至下周！川普喊裁民主黨機構 最快今給名單

美國聯邦政府因未能通過撥款法案支應新財年度開支，自1日（周三）開始關門，今日（周五）進入第三天。參議院多數黨領袖熊恩表示...

北京對美外交官劃下「四不」紅線 美國務院駁斥

週四（10月2日），中國外交部駐港公署發聲明指，駐香港特派員崔建春9月30日已約見美國駐港澳總領事伊珠麗（Julie Eadeh），向她提出嚴正交涉，要求她「同反中亂港分子劃清界限」。

華爾街收購美進口商退稅權益！押注最高法院否決川普關稅

華爾街投資人押注，美國最高法院可能推翻總統川普廣泛實施的「對等關稅」，正透過收購美國進口商的潛在退稅權益以尋求獲利。

川普速報／販毒集團列非法戰鬥人員 川普戰爭權限惹議

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •美國總統川普宣布將販毒集團列為「非法戰鬥人員」，引來總統戰爭權限的爭議；美國駐港總領事伊珠麗遭中方點名交涉，美國國務院則強硬駁斥；稍早，美國財政部長貝森特受訪則表示，美中貿易下一輪談判有望出現「相當大的突破」。

