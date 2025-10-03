米雷伊削減預算受阻 參院推翻增加經費否決案

快訊

中央社／ 布宜諾斯艾利斯2日綜合外電報導

處境艱難的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）今天遭遇新挫折，主因國會推翻他對增加公立大學和小兒科診療資金法案的否決。

法新社報導，參議院推翻這兩項否決，此前眾議院已率先駁回，使得儘管厲行削減預算的米雷伊強烈反對，國會仍維持生效的法律數量達到3項。

這場表決正值至關重要的10月26日期中選舉前夕，米雷伊正竭力平息本國貨幣披索的搶兌風波。

在國會大樓外，約100人聞訊歡呼慶祝。心理學系學生波希（Tomas Bossi）表示，他對這個結果感到驕傲。

他告訴法新社：「我們已為政府對全國大學的嚴重經費縮減，奮戰了一年多。」

現年54歲的米雷伊自2023年12月掌權以來，自從上個月他的政黨在布宜諾斯艾利斯省選舉中慘敗中間偏左政黨後，就一直備受壓力。

這些地方選舉被視為期中選舉的風向球，徹底瓦解米雷伊戰無不勝的政治光環，並導致金融市場陷入動盪。

美國政府上週宣布正在與阿根廷商談規模200億美元的貨幣互換額度，目的是為穩住披索。

美國總統川普在聯合國大會（UN GeneralAssembly）期間舉行的會談中，力挺他的親密盟友，並表示：「他做得棒極了。」

但披索在短暫回升後，由於市場不確定美國金援的規模和力度，本週再次暴跌。

