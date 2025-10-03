聽新聞
美防長直言不認同他就「辭職」 空軍上將同一天臉書宣布退休
美國國防部長赫塞斯9月30日向約800名美軍將官發表時直言，如果對他所言不滿，「就應該辭職」，但美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）司令布西耶（Thomas Bussiere）上將就選在同一天宣布退休。
國會山報2日報導，布西耶原於7月被提名為下一任空軍副參謀長，以接替2月遭免職的斯萊夫（James Slife）上將，但該提名在9月初遭撤回。
布西耶在AFGSC臉書貼出的聲明中表示，經過深思熟慮，他與妻子做出艱難決定，以個人與家庭原因申請退休。他強調，雖然將卸下現役職務，但為國效力的承諾依舊不變，並期待以新的方式持續支持空軍、國防，以及所有讓一切成為可能的人員；布西耶退休預計將在17日舉行的AFGSC司令交接典禮後生效。
就在布西耶宣布退休的數小時前，赫塞斯罕見於維吉尼亞州匡提科陸戰隊基地召集高階軍官會議，宣布將提高體能標準，並改革軍中申訴與調查制度。他對與會將領直言：「如果我今天說的話讓你們感到氣餒，那就應該光榮地辭職。」
根據《Breaking Defense》報導，美國空軍參謀長艾爾文（David Allvin）上將8月突然宣布提前退休後，布西耶一度被視為有力競爭者，但美國總統川普於9月29日決定提名美國空戰司令部前司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）上將繼任，加上參議院已通過AFGSC新任司令人事案，赫塞斯又一直呼籲削減高階將領人數，種種因素很可能都斷送了布西耶身為四星上將的最後出路之一。
