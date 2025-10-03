美防長直言不認同他就「辭職」 空軍上將同一天臉書宣布退休

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國空軍全球打擊司令部司令布西耶上將，攝於8月8日。照片擷取自臉書 / Air Force Global Strike Command
美國空軍全球打擊司令部司令布西耶上將，攝於8月8日。照片擷取自臉書 / Air Force Global Strike Command

美國國防部長赫塞斯9月30日向約800名美軍將官發表時直言，如果對他所言不滿，「就應該辭職」，但美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）司令布西耶（Thomas Bussiere）上將就選在同一天宣布退休。

國會山報2日報導，布西耶原於7月被提名為下一任空軍副參謀長，以接替2月遭免職的斯萊夫（James Slife）上將，但該提名在9月初遭撤回。

布西耶在AFGSC臉書貼出的聲明中表示，經過深思熟慮，他與妻子做出艱難決定，以個人與家庭原因申請退休。他強調，雖然將卸下現役職務，但為國效力的承諾依舊不變，並期待以新的方式持續支持空軍、國防，以及所有讓一切成為可能的人員；布西耶退休預計將在17日舉行的AFGSC司令交接典禮後生效。

就在布西耶宣布退休的數小時前，赫塞斯罕見於維吉尼亞州匡提科陸戰隊基地召集高階軍官會議，宣布將提高體能標準，並改革軍中申訴與調查制度。他對與會將領直言：「如果我今天說的話讓你們感到氣餒，那就應該光榮地辭職。」

根據《Breaking Defense》報導，美國空軍參謀長艾爾文（David Allvin）上將8月突然宣布提前退休後，布西耶一度被視為有力競爭者，但美國總統川普於9月29日決定提名美國空戰司令部前司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）上將繼任，加上參議院已通過AFGSC新任司令人事案，赫塞斯又一直呼籲削減高階將領人數，種種因素很可能都斷送了布西耶身為四星上將的最後出路之一。

美國國防 空軍 國防部

相關新聞

川普政策導致外籍生大減 美各大學苦不堪言

帝博大學（DePaul University）告知教職員，因今秋國際生入學率掉30%，校方將即刻削減開支。受川普政府移民...

美政府停擺第3天：恐拖至下周！川普喊裁民主黨機構 最快今給名單

美國聯邦政府因未能通過撥款法案支應新財年度開支，自1日（周三）開始關門，今日（周五）進入第三天。參議院多數黨領袖熊恩表示...

北京對美外交官劃下「四不」紅線 美國務院駁斥

週四（10月2日），中國外交部駐港公署發聲明指，駐香港特派員崔建春9月30日已約見美國駐港澳總領事伊珠麗（Julie Eadeh），向她提出嚴正交涉，要求她「同反中亂港分子劃清界限」。

華爾街收購美進口商退稅權益！押注最高法院否決川普關稅

華爾街投資人押注，美國最高法院可能推翻總統川普廣泛實施的「對等關稅」，正透過收購美國進口商的潛在退稅權益以尋求獲利。

川普速報／販毒集團列非法戰鬥人員 川普戰爭權限惹議

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •美國總統川普宣布將販毒集團列為「非法戰鬥人員」，引來總統戰爭權限的爭議；美國駐港總領事伊珠麗遭中方點名交涉，美國國務院則強硬駁斥；稍早，美國財政部長貝森特受訪則表示，美中貿易下一輪談判有望出現「相當大的突破」。

