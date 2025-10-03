美校園禁書報告：自我審查頻仍 紅藍州如兩國度

「美國筆會」一份關於美國校園禁書的最新報告指出，暢銷作家兼編劇史蒂芬．金是最常遭到審查的作家；全美當前一些州積極查禁與限制書籍，有些州則相反，宛如兩個國度。

總部設於紐約市的美國筆會（PEN America）是成立於1922年的非營利組織，旗下會員包括作家、記者、編輯、詩人、出版商、翻譯家等，是全球100多個筆會組織中規模最大者，並與各國筆會共組國際筆會。

美聯社報導，美國筆會10月1日發布「禁令下的美國」（Banned in the USA）報告，顯示2024至2025學年度有超過6800起書籍被暫時或永久下架案例。雖然數字比 2023至2024學年的1萬多起有所下降，但仍遠高於幾年前的程度，當年美國筆會甚至認為無需彙編這類報告。

佛羅里達、德克薩斯與田納西這3州，就佔大約80%查禁書籍案例，這些州已經或試圖立法，要求移除「令人反感」的書籍。但與此同時，美國筆會發現有些州卻幾無書籍查禁案例，例如伊利諾、馬里蘭與紐澤西州，這些州反而立法限制學校及公共圖書館下架書籍的權力。

美國筆會「閱讀自由」計畫主任暨報告作者之一的米漢（Kasey Meehan）說：「這愈來愈像兩個國度。不光是紅、藍州之間做法不同，像佛羅里達州也並非所有學區都響應查禁，甚至不同郡、市之間作法都不同。」

據美國筆會統計，史蒂芬．金（Stephen King）的作品共被審查206次，殃及恐怖小說「魔女嘉莉」（Carrie）與「末日逼近」（The Stand）等87部作品；而遭查禁最多次的單一作品則是安東尼勃吉斯（Anthony Burgess）1960年代經典反烏托邦小說「發條橘子」（A Clockwork Orange），被下架23次。

其他屢遭限制的書籍與作家還包括記者兼作家麥考米克（Patricia McCormick）描述尼泊爾女孩被賣到印度當性奴隸的「被賣掉的女孩」（Sold），以及作品常描寫兒少的作家布魯姆（Judy Blume）、尼溫（Jennifer Niven）等人。

常見的下架理由包括內容涉及LGBTQ+主題、種族敘事，以及暴力或性暴力。美國筆會指越來越多的情況是書籍之所以下架，原因是基於預期社群、政治或法律壓力的自我審查，而非直接被勒令。

美國筆會的報告裡寫道：「這是一種『提前順從』的行為，是出於恐懼或怕事，想避免淪為爭議話題。」

美國筆會統計的案例還包括美國國防部從軍眷系統的 K-12學校圖書館移除數百本書，這是五角大廈整體打擊 DEI（多元、公平與共融）倡議與「思想不夠美國化」思維的一環。

美國筆會與美國圖書館協會（American LibraryAssociation）都會發布年度書籍查禁報告，但前者的統計數字往往高得多，部分原因在於美國筆會將任何一段時間內被查禁或限閱的書籍都計入；美國圖書館協會則只統計永久下架案例。