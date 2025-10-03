華爾街收購美進口商退稅權益！押注最高法院否決川普關稅

華爾街投資人押注，美國最高法院可能推翻總統川普廣泛實施的「對等關稅」，正透過收購美國進口商的潛在退稅權益以尋求獲利。

投資公司與專業基金目前對企業每支付1美元的關稅，提供最高20美分的收購價，主要鎖定百萬美元以上的退稅案件。

這類交易使長期承擔關稅成本的進口商能即時獲得流動資金，而投資人則可在最高法院判決關稅違法時獲取利潤。貿易律師指出，退稅程序可能需要數年才能完成。

歐本海默（Oppenheimer）今年7月已促成首筆退稅交易，借鏡其2021年處理16億美元中國商品關稅退稅案的經驗。此外，美國商務部長霍華德·盧特尼克曾任職的Cantor Fitzgerald公司也積極參與收購退稅權益。

涉及潛在退稅的包括美國對全球商品課徵的最高41%對等關稅，以及針對中國、加拿大、墨西哥商品的芬太尼相關關稅。截至9月23日，根據《國際緊急經濟權力法》徵收的關稅總額已達890億美元。最高法院將於11月5日開庭審理此案。