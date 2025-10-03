華爾街收購美進口商退稅權益！押注最高法院否決川普關稅
華爾街投資人押注，美國最高法院可能推翻總統川普廣泛實施的「對等關稅」，正透過收購美國進口商的潛在退稅權益以尋求獲利。
投資公司與專業基金目前對企業每支付1美元的關稅，提供最高20美分的收購價，主要鎖定百萬美元以上的退稅案件。
這類交易使長期承擔關稅成本的進口商能即時獲得流動資金，而投資人則可在最高法院判決關稅違法時獲取利潤。貿易律師指出，退稅程序可能需要數年才能完成。
歐本海默（Oppenheimer）今年7月已促成首筆退稅交易，借鏡其2021年處理16億美元中國商品關稅退稅案的經驗。此外，美國商務部長霍華德·盧特尼克曾任職的Cantor Fitzgerald公司也積極參與收購退稅權益。
涉及潛在退稅的包括美國對全球商品課徵的最高41%對等關稅，以及針對中國、加拿大、墨西哥商品的芬太尼相關關稅。截至9月23日，根據《國際緊急經濟權力法》徵收的關稅總額已達890億美元。最高法院將於11月5日開庭審理此案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言