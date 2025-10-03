美政府停擺第2天 川普再揚言裁員施壓民主黨

美國總統川普今天表態打算兌現先前所言大舉裁減聯邦員工，藉此進一步施壓民主黨支持相關舉措，以終結政府局部停擺的情況。

法新社報導，共和黨籍的川普宣布將會見白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russell Vought），討論「許多民主黨操控、多數是政治騙局的機構中，哪些應該被裁撤，並評估這波裁員是暫時性還是永久性」。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布上述消息，正值聯邦政府關門狀態邁入第2天，預計約75萬名員工被迫放無薪假，涉及多個機構。

伏特昨天告訴共和黨籍眾議員，這些員工中有許多人將被永久裁員，預計在未來一兩天內宣布。這個說法呼應白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）的警告，稱裁員「即將發生」。

李威特今天告訴媒體，這波裁員人數很可能「數以千計」。

川普先前強調，他認為裁員是加重民主黨壓力的方式，稱「我們可以趁著政府停擺時採取一些對他們不利且他們無法挽回的不可逆舉措」。

參議院少數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）雙雙批評這波裁員威脅是恐嚇手段，並表示大舉裁員行動在法庭上站不住腳。

兩名民主黨籍參議員和一名通常在投票時與民主黨立場一致的無黨籍參議員倒戈，但其餘仍投票反對眾議院通過、維持政府運作至11月21日的臨時開支法案。

傑福瑞斯今天在國會舉行記者會時說：「這是川普政府關門第2天，但也是川普執政為美國人民帶來混亂的第256天。」

傑福瑞斯指控共和黨讓聯邦政府關門，因為「他們不想為美國勞動階級提供健保」。傑福瑞斯表示，民主黨隨時準備與任何人協商，包括與川普和副總統范斯（JD Vance），「努力找到前進的道路」。

民主黨目前堅持延長健保補助作為支持臨時開支法案的條件。參議院共有100席，若要讓這項眾院已通過的法案過關，仍需再爭取5名民主黨參議員支持才能達到60票門檻。