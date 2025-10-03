應用材料示警：2026年度營將少6億美元 受美對中出口限制升級衝擊

美國最大半導體製造設備生產商應用材料（Applied Materials）表示，川普政府的新規定進一步限制該公司產品出口中國大陸，預計導致營收再受衝擊。

應用材料周四提交監管文件表示，美國商務部工業與安全局本周發布新規，擴大了受出口限制規範的企業範圍。該公司預計，這可能導致截至明年10月底的2026財年度營收減少6億美元。

受此消息影響，應材股價在盤後交易中一度重挫5.6%，稍後跌幅收斂至大約3%。該股周四收盤上漲2.7%至223.59美元。

應用材料及其同業在向中國客戶供貨與提供支援時，正面臨愈發嚴格的管制。此為華府限制中國發展本土晶片供應鏈行動的一環。歷屆美國政府皆以國家安全為由採取相關措施，並嘗試說服其他政府，對應用材料的海外競爭對手實施類似限制。

美國商務部於9月29日公布這項眾所矚目的規定，旨在阻止受制裁企業透過其關聯公司獲取受到限制的美國商品。根據新規，凡由被列入黑名單企業持有至少50%股權的子公司，現將面臨與其母公司相同的制裁限制。