販毒團體是非法戰鬥員！川普宣布美國進入「非國際性武裝衝突」

根據美聯社2日取得的一份美國政府備忘錄，美國總統川普宣布販毒集團為「非法戰鬥人員」，並表示美國如今正與這些組織處於「武裝衝突」。

這份備忘錄出現之前，美軍9月在加勒比海三度對涉嫌運毒船隻發動致命攻擊，其中至少兩次針對自委內瑞拉出發的船隻。這似乎顯示川普政府提出一項罕見的總統戰爭權主張，實際上將毒品走私進入美國視同需要動用軍力應對的武裝衝突，並以此作為過去及未來行動的新依據。

川普指示五角大廈，根據武裝衝突法對販毒集團採取行動。該備忘錄指出：「總統已判定，美國正與這些被指定恐怖組織處於一場非國際性武裝衝突中。」同時宣稱：「美國現在已來到關鍵時刻，我們必須動用武力自衛並保護他人，抵抗這些被指定恐怖組織持續的攻擊。」

備忘錄沒有標明具體日期，但提及9月15日的一次行動，「導致該船隻與非法毒品被摧毀，並造成約3名非法戰鬥人員死亡」。

美聯社指出，此舉可能意味著一個新的轉折，不僅顯示川普政府願意突破總統發動戰爭權限的常規，也意味著川普所聲稱偏好避免海外干預的「美國優先」議程出現新篇章，但同時也引發尖銳問題，即白宮計畫在多大程度上動用戰爭權限，以及國會是否會行使職權批准，或或禁止這類軍事行動。

五角大廈將相關問題轉交白宮。白宮副發言人凱利（Anna Kelly）表示：「正如我們多次所說，總統的行動符合武裝衝突法，旨在保護國家免受那些把致命毒品帶到我們海岸者的傷害；他正在兌現承諾，對付販毒集團，阻止這些構成國家安全威脅者奪走更多美國人生命。」