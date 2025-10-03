美聯邦政府開門無期？民主黨：至今沒有接到共和黨電話

美國聯邦政府因撥款中斷關門，2日進入第二天，但共和黨和民主黨顯然仍未達成共識，眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）表示，民主黨已經準備好要談判了，但他和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）尚未收到任何來自共和黨的電話。

傑佛瑞斯表示，共和黨必須上談判桌，指民主黨願意再到白宮與川普政府談判，也歡迎他們到國會談。

美國聯邦參議院日前未能通過短期延長撥款法案，導致聯邦政府自1日起關門，兩黨至今尚未達成共識，民主黨稱美國總統川普必須負責、共和黨則稱民主黨必須負責。

財政部長貝森特受訪時表示，政府關門可能傷及美國的經濟成長，但也表明川普政府不會讓步，指兩黨不會為了通過延長撥款法案而達成協議。

據了解，民主黨要求延長「平價醫療法案」（Affordable Care Act）中即將於年底失效的保費稅額補貼，不過共和黨指控民主黨要脅政府關門，是為了要提供非法移民醫療照護，且規模達1.5兆美元。

川普曾在政府關門前與兩黨國會領袖在白宮見面，但未能達成共識。

傑佛瑞斯2日受訪時表示，民主黨已經準備好了，願意坐下來與任何人談來讓政府開門，包括總統和副總統在內；不過，傑佛瑞斯說，他和舒默到現在都沒有收到任何電話；傑佛瑞斯說，川普政府不願溝通，還持續致力於報復，指他們完全沒有興趣對話。