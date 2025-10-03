美聯邦政府繼續關門 川普裁員計畫反制

美國聯邦政府因撥款中斷關門，美國總統川普2日與白宮預算管理局（Office of Management and Budget）局長沃特（Russell Vought）會面，決定砍除哪些「民主黨機構」，川普說這是給民主黨給的大好機會。

美國聯邦參議院預計3日再度針對短期延長撥款法案投票，沃特則預告川普政府即將裁撤聯邦員工。

聯邦政府關門進入第2天，參議院周三再針對撥款法案投票，投票結果為53比45票，仍未能跨過60票的程序門檻；參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）擬不斷在參院投票，向民主黨施壓，留下民主黨的反對紀錄；參院預計周五再度投票，不過兩黨仍不見達成共識。

白宮預算辦公室日前指示聯邦政府各部門制定裁員計畫，聯邦政府人員恐面臨開除的命運；根據NBC報導指出，沃特1日預告川普政府最快本周就會啟動裁員計畫；副總統范斯也證實政府會執行裁員計畫。

川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他2日與沃特見面，預計決定砍除哪些民主黨機構，指這些機構大多數是「政治騙局」；川普說，沃特會提出建議，也會決定哪些是暫時性的關閉、哪些是永久性的關閉。

川普表示，他不敢相信極左派民主黨竟然給他這個前所未有的機會，讓他可以在政府關門期間大砍這些機構；川普說，民主黨不是愚蠢的人，或許他們這們這麼做是希望悄悄地讓美國再次偉大。