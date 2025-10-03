川普政府以優先補助為釣餌 邀九所大學簽高教協定

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

川普政府正擬定一套新運作原則，即希望大學簽署協議，以換取優先獲得聯邦資金。白宮1日晚間已向首批的九所大學，發出簽協議的邀請函。

這份名為高教學術卓越協議的十點備忘錄內容，涵蓋範圍相當廣泛。川普政府表示，旨在提升大學的辦學標準與整體績效，包括禁止在招聘與招生時以族裔或性別因素、凍漲學費五年、將大學部的國際學生比例上限定為15%；要求申請入學的學生必須參加學術性向測驗（SAT）或同類考試等；消除「成績通膨」。

該協議也要求大學維護校內的思想空間，禁止職員代表校方表達政治觀點，除非該議題與學校有關；不過若校方選擇放棄聯邦福利，仍可自由制定其他模式和價值觀。

白宮已徵詢的九所大學，包含范德比大學、達特茅斯學院、賓州大學、南加州大學、麻省理工學院（MIT）、德州大學、亞利桑那大學、布朗大學及維吉尼亞大學。

根據致這些大學領導高層的信函，簽該協議的大學院校將獲諸多好處，包括可觀且具實質意義的聯邦補助，以及「可向學生、家長和捐助者表明，學習與平等是大學的優先事項」，聯邦政府則將確保這些學校遵守美國民權法，並積極落實聯邦優先事項。

