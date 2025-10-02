「這不是討論問題的方式」 美財長貝森特：政府停擺恐衝擊美國GDP

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受財經媒體CNBC節目專訪時表示，聯邦政府停擺可能對國內生產毛額（GDP）造成不利影響。

貝森特在節目中指出：「政府關門只會導致GDP下滑，這不是討論問題的方式」，美國GDP和經濟成長可能因此受衝擊，甚至連在美國工作的勞動者也會受影響。

貝森特在美國政府停擺第2天發表上述談話。美國民主、共和兩黨尚未就臨時撥款法案達成共識。

過去兩季美國經濟的成長步調較第1季明顯加快，包括第2季GDP成長折合年率達3.8%。根據亞特蘭大聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Atlanta ）的GDPNow模型預測，美國第3季有望繳出相同的成長佳績。

根據歷史經驗，美國政府關門對經濟成長影響有限，但若此次停擺時間拉長，仍可能造成傷害，尤其是總統川普（Donald Trump）若真的永久解僱75萬名聯邦雇員其中的多數人，後果恐怕更嚴重。

至於川普是否真的考慮這種做法，貝森特認為那只是一個「話題」，並表示就業市場是目前經濟中最敏感的環節。

美國整合運算及企業外包供應商ADP公司昨天公布，9月美國民間企業減少3萬2000個就業機會，顯示就業市場持續走疲，強化了聯準會（Fed）今年底前還會降息2次的市場預期。

貝森特還說，政府預計在7日公布對農民、特別是黃豆產業的「實質援助」措施。