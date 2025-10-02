拉抬川普聲勢？傳華府要與數十個產業敲定協議 還附加這一但書

川普政府據傳打算在2026年美國期中選舉前，與製藥等20至30個關鍵產業數十家被視為攸關國安或經濟安全的公司敲定協議，而且這些協議一定要由白宮宣布，盼藉此拉抬總統川普聲勢。

路透引述知情人士說法報導，包括幕僚長威爾斯（Susie Wiles）在內的白宮官員，以及衛生及公共服務部和商務部等機構的高官，近來幾乎每天致電製藥業高階主管。消息人士透露，川普政府已要求禮來（Eli Lilly）擴大生產胰島素，並敦促輝瑞（Pfizer）生產更多暢銷癌症藥物愛乳適（Ibrance）和膽固醇藥物立普妥（Lipitor）。

總部設在英國倫敦的阿斯特捷利康（AstraZeneca）也成為目標，川普政府據傳已要求該公司考慮在美國設立新總部。

製藥業者只是冰山一角，川普政府的觸手據傳還觸及半導體、人工智慧（AI）、量子運算、關鍵礦物、造船、能源、電池生產和貨運等五花八門的經濟領域。報導指出，川普政府在某些情況下會提供關稅減免或其他類型協助，藉此換取企業讓步、收入保障或入股陷入困境的企業。

與協議本身一樣重要的是公布方式，這些協議據傳必須由白宮公布。報導指出，禮來9月宣布將打造兩座新製造據點時把川普排除在外，結果得到慘痛教訓。川普政府後來致電禮來，質問該公司為何不讓川普親自宣布這項消息。