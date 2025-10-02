美防長推戰鬥職務恢復「男性最高標準」！退伍女軍官斥從未求特殊待遇

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長赫塞斯9月30日在維吉尼亞州匡提科陸戰隊基地向資深將領發表演講。路透
美國國防部長赫塞斯近日向約800名美軍將官發表演講，宣布戰鬥職務的要求將「恢復至男性最高標準」。對此，多名女性退伍官兵表示不能苟同，強調標準向來是男女一致，從未要求特殊待遇。

赫塞斯對於女性服役及多元化的立場早已引發爭議，靠著副總統范斯投下關鍵一票才勉強當上國防部長。但他在9月30日的演講中重申，軍方為了配合女性降低標準，新指令將把標準拉回更高程度。他說：「如果這意味著沒有女性能勝任戰鬥職務，那也無所謂。」

在演講中，赫塞斯似乎指向2015年時任國防部長卡特（Ash Carter）發布指令，向女性開放所有軍事職務，並規定凡符合標準者，不分性別均有服役資格。總體而言，赫塞斯表示，他正在改變軍方各方面的要求，以「修正數十年的衰敗」。

儘管赫塞斯強調女性不會被完全排除，也不是所有女性軍人都持反對意見，但部分女性退伍官兵感到憤怒。前美國陸戰隊F-18戰機飛行員麥克加思（Amy McGrath）在IG發布影片表示，受夠了赫塞斯對女性官兵和標準的謊言。

她說：「這些職位一直都是一種標準，駕駛戰機從來沒有男性標準或女性標準之分。」

全體軍人的年度體能測試與戰鬥職務服役標準並非同一回事，曾在美國海軍服役11年的卡德內爾（Elisa Cardnell）指出，無論是特戰、步兵、裝甲兵或空降救援，戰鬥職務的標準會依據服役單位而有所差異，但性別和年齡從未納入評估範圍，所有人都必須通過相同的測試。她說：「我們從未要求過特殊待遇」。

卡德內爾指出，「這些標準一直都是性別中立，並且始終保持在高標準。當然，不是所有女性都能通過，但也不是所有男性都能。」目前仍不清楚赫塞斯是否會對軍人評估方式做出實質性改變。

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）曾任陸軍戰鬥飛行員，並在伊拉克服役期間重傷退伍。她在赫塞斯演講後表示：「對一個連自己工作都不稱職的人來說，談論那些盡職盡責的女性，非常具有歧視性。」並補充指出，這番言論可能會對軍方招募造成影響。

