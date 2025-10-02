快訊

省錢吃速食快衝！漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折再降21元

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

影／「黑猩猩之母」珍古德逝世！生前最後訪談曝光 批川普政府1事

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
知名保育學者珍古德1日於美國洛杉磯安詳辭世，享壽91歲。美聯社
知名保育學者珍古德1日於美國洛杉磯安詳辭世，享壽91歲。美聯社

美國新聞網站Vox Media報導，知名保育學者珍古德（Jane Goodall）1日於美國洛杉磯安詳辭世，享壽91歲，消息引發國際哀悼。她生前最後一次訪問隨之曝光，除了表達對現代人過於沉迷科技的憂慮，也批評美國政府削減國際開發署（USAID）衝擊國際人道援助。

珍古德以黑猩猩研究改寫動物行為學，被譽為「黑猩猩之母」，同時長年投入環境教育與公益行動，是人類史上最有影響力的環保人士之一。而她直到生命最後階段仍不斷提醒世人關注地球與人類的未來。

珍古德逝世前最後一次公開現身是在上周的紐約「富比士永續領袖峰會」（Forbes Sustainability Leaders Summit）。她憂心表示：「現在大家似乎太沉迷於科技，以至於忘記我們不僅是自然界的一部分，我們本身也是動物，」她說，「我們和其他所有動物一樣，仰賴從自然界獲得乾淨的空氣、水、食物、衣服等一切」，她同時直言「我們卻正在毀滅地球」。

珍古德更拋出引人深思的觀點表示，人類雖自稱是地球上最具智慧的動物，但「我們並不聰明，因為真正聰明的生物不會摧毀自己唯一的家園」。不過，她也強調，正因人類擁有智慧，才仍有可能尋找改變的契機。

除此之外，問及今年初USAID撥款是否受到影響時，珍古德坦言確實，並透露國際珍古德教育及保育協會（Jane Goodall Institute）原本仰賴USAID坦尚尼亞分部一項5年期補助，「但經費被削減，預估未來4年每年將損失550萬美元，因此不得不裁員」。珍古德更憂心其他領域因補助中斷，導致藥物短缺，甚至有新生兒帶著愛滋病毒（HIV）出生。

最後珍古德點名工業化農業與石化燃料是造成環境快速惡化的主要元兇，並示警盡快做出改變，「我們還有時間，但剩下的時間不多。如果不改變經濟發展的模式，很快就會來不及了」。

影片https://www.youtube.com/watch?v=RCbcF-ePDzA

珍古德 動物 美國

延伸閱讀

川普用AI影像惡搞民主黨領袖「還在白宮播放」 范斯：只是開玩笑

川普首度放行！美供情報助烏軍深入打擊俄能源設施 直搗普亭財政命脈

美前官員：美釋很多混合訊號 北京恐解讀成對台承諾降低

川普：與習近平會面時 將施壓採購美國大豆

相關新聞

美國政府關門波及川習會？外媒曝五角大廈國務院「微停擺」現況

日經亞洲2日報導，美國政府在當地時間10月1日正式關門，導致聯邦運作大幅縮減，這也牽動總統川普3周後的亞洲行。駐華府的馬...

影／「黑猩猩之母」珍古德逝世！生前最後訪談曝光 批川普政府1事

美國新聞網站Vox Media報導，知名保育學者珍古德（Jane Goodall）1日於美國洛杉磯安詳辭世，享壽91歲，...

影／達美航空驚傳兩機滑行時相撞！機翼斷裂、擋風玻璃破裂畫面曝

每日郵報報導，美國紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）10月1日晚間近10時發生飛安事故，兩架達美航空...

美防長推戰鬥職務恢復「男性最高標準」！退伍女軍官斥從未求特殊待遇

美國國防部長赫塞斯近日向約800名美軍將官發表演講，宣布戰鬥職務的要求將「恢復至男性最高標準」。對此，多名女性退伍官兵表...

紐約10萬張SIM卡癱瘓案擴大 美媒：特勤局指中國涉入

川普日前準備於聯合國大會演說前夕，執法人員在紐約拆除威脅官員的複雜電子裝置，涉及10萬張SIM卡。約一週後，案情出現進展...

白宮要求大學簽協議以「優先獲聯邦補助」 條件包括國際生上限15%

華爾街日報10月1日獨家報導，美國川普政府正擬定一套新運作原則，盼大學簽署同意，以換取優先獲得聯邦資金。據官員透露，白宮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。