影／達美航空驚傳兩機滑行時相撞！機翼斷裂、擋風玻璃破裂畫面曝

每日郵報報導，美國紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）10月1日晚間近10時發生飛安事故，兩架達美航空班機在跑道上滑行時相撞，目前已知造成至少1人受傷，尚不清楚是否有其他傷者。根據現場畫面，其中一架飛機的機翼因撞擊而脫落。

ABC News報導，這起事故發生在當晚9時56分，根據航空管制錄音，兩機在跑道上滑行時，一架飛機的右翼撞上另一架飛機的機頭；同時，機師也通報飛機擋風玻璃受損，並回報至少1人受傷。

根據社群流出照片，似事故其中一架飛機機鼻與擋風玻璃有明顯撞擊損壞。

一名搭乘達美航空5047航班的CBS新聞製作人表示，當時飛機自北卡羅來納州夏洛特降落後，正滑行前往登機門時，遭另一架達美支線客機撞擊。

目前事故原因仍待調查。

JUST IN: Two Delta planes collided while taxiing at LaGuardia Airport in New York; wing of one of the planes detachedpic.twitter.com/ljcVJgjwtv — BNO News (@BNONews) 2025年10月2日