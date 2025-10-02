白宮要求大學簽協議以「優先獲聯邦補助」 條件包括國際生上限15%

華爾街日報10月1日獨家報導，美國川普政府正擬定一套新運作原則，盼大學簽署同意，以換取優先獲得聯邦資金。據官員透露，白宮已於當晚向首批9所大學發出簽署協議的邀請函。

這份名為《高等教育學術卓越協定》（Compact for Academic Excellence in Higher Education）的十點備忘錄內容廣泛，列出多項要求。川普政府表示，目的是提升大學的辦學標準與整體績效，包括禁止在招聘與招生中使用種族或性別因素，學費凍結5年，將國際大學生比例上限定為15%，要求申請者必須參加SAT或同類考試，以及抑制「分數通膨」。

協定同時要求大學維護「校內活躍的思想空間」，並禁止員工代表校方表達政治觀點，但若該議題與學校相關則不在此限。若選擇放棄聯邦福利，仍可自由制定其他模式和價值觀。

首批接獲白宮徵詢的九所大學包括：范德堡大學、達特茅斯學院、賓州大學、南加州大學、麻省理工學院、德州大學、亞利桑那大學、布朗大學及維吉尼亞大學。

根據致校方領導人的信函，簽署此協定的院校將獲得多重好處，包括可觀且具實質意義的聯邦補助，還「將向學生、家長和捐助者表明學習與平等是大學的優先事項」。聯邦政府則將「確保」這些學校遵守民權法，並「積極落實聯邦優先事項」。

白宮特別專案資深顧問梅爾曼（May Mailman）受訪時表示：「我們希望許多學校能認同，這項做法非常合理。」她補充，政府希望學校在控制學費漲幅等「一些不難做決定，但難以單獨推行的事情上」發揮領導作用。

梅爾曼長期推動加強對大學監管，以回應外界對反猶太主義與多元化政策的疑慮。她說，白宮選中范德堡大學等院校，是因為認為這些學校目前或可能「表現良好」。她說：「他們的校長是改革者，或者董事會確實表明致力於提供更高質量的教育。」

她也強調，川普政府不打算只把資金限定簽署的學校，但這些院校在可能情況下將優先獲得補助，並有機會受邀參加白宮活動與官員會議。若簽署後違反條款，學校可能被要求退還當年取得的聯邦資金及私人捐款。