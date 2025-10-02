紐約10萬張SIM卡癱瘓案擴大 美媒：特勤局指中國涉入

川普日前準備於聯合國大會演說前夕，執法人員在紐約拆除威脅官員的複雜電子裝置，涉及10萬張SIM卡。約一週後，案情出現進展，美媒昨天引述特勤局指出，事件與中國有關，且執法人員又搜出另外20萬張SIM卡。

特勤局9月23日於聲明中表示，這些裝置集中在距離聯合國大樓約56公里的範圍內。多個地點遭查獲超過300台SIM卡伺服器和10萬張SIM卡，被用來「針對美國高層政府官員發起多起與電信相關的威脅」。

探員麥庫爾（Matt McCool）在影片聲明中指出：「這個網絡有可能癱瘓手機基地台，並基本上切斷紐約市的行動通訊網路。」

事發約一週後，美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，聯邦調查局在追查這項陰謀的最終目標時，發現更多地點及更多設備。特勤局指出，這項陰謀與中國有關，可能癱瘓美國最大城市紐約的所有手機訊號台，干擾911報警電話，並引發通訊網路混亂。

執法部門消息人士告訴 ABC News，國土安全調查處（Homeland Security Investigations）的探員在紐澤西州一處地點又發現20萬張 SIM 卡，等於先前發現的量翻倍。

調查人員已經控制了這些據點並扣押所有電子設備，現正追查究竟是誰租下這些空間，還在架上擺滿設備，這些設備每分鐘能夠發送3000萬條匿名簡訊，能造成通訊超載，甚至斷線，而紐約正是依賴這些通訊系統進行緊急應變與反恐工作的城市。

「這些資料中心對大眾構成的潛在威脅可能包括關閉公眾所需的關鍵資源，例如911系統，或者可能影響民眾的溝通能力，包括商業交易」，曾在特勤局工作的ABC新聞撰稿人米哈萊克（Don Mihalek）說道。

消息人士透露，這項調查是在數名高層人士不僅遭到「惡作劇報警」（swatting），甚至在私人電話上收到真實威脅後展開。其中至少一人可直接接觸美國總統川普（Donald Trump）。

「惡作劇報警」是指有人撥出911緊急電話，並編造關於槍擊和綁架的假事件，讓特種武器和戰術部隊（SWAT）趕赴受害人的住址。

執法單位目前尚未就這起事件逮捕任何人。