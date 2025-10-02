快訊

川普政府藉停擺施壓民主黨 凍結260億美元州政府資金並揚言裁減公務員

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
聯邦政府局部停擺首日，眾議院議長強生（左一）和其他共和黨議員舉行記者會，背景可見掛有美國總統川普影像的布條。路透
聯邦政府局部停擺首日，眾議院議長強生（左一）和其他共和黨議員舉行記者會，背景可見掛有美國總統川普影像的布條。路透

川普政府周三凍結對民主黨執政州260億美元資金，還準備趁機裁撤聯邦公務員，可見共和黨態度強硬，藉此迫使民主黨讓步以結束政府關門。

被鎖定的項目包括紐約州180億美元的交通建設（紐約州是國會兩大民主黨領袖的地盤），以及分布在16個民主黨執政州、總額80億美元的綠能計畫，涵蓋加州和伊利諾州。

副總統范斯則警告，若政府關門持續超過數日，當局可能會擴大裁撤聯邦公務員的行動。

彭博報導，沃特周三在眾院閉門會議上表示，若干聯邦機構將在一到兩天內著手解雇員工。白宮新聞秘書李維特隨後對媒體表示，裁員將在「兩天內、迫近了、很快」發生，但並未透露涉及哪些機構或職位。

這些舉動表明，川普正利用政府停擺來懲罰政治對手，並擴大他對7兆美元聯邦預算的掌控。

這次政府停擺是自1981年以來第15次，導致科學研究、金融監管、環境清理等多項活動全面停擺。

大約75萬名聯邦公務員奉令不得上班，軍人和邊境巡邏隊員則被迫無薪工作。美國退伍軍人事務部表示，國家公墓仍會提供安葬服務，但暫不會樹立墓碑或修剪草地。

眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）表示，他家鄉紐約地鐵和港口計畫的資金遭凍結，會讓數千工人失業。

同樣來自紐約的參院民主黨領袖舒默則說，川普為了黨派目的，不惜一般美國人當做攻擊對手的犧牲品。他說：「他把美國人民當成棋子，拿全民受苦來政治勒索。」

沃特表示，紐約基建叫停是基於多元化與平等政策的考量，並非政府停擺。

預算局已要求各聯邦機構擬定大規模裁員計畫，超出以往的無薪休假範圍，以推動精簡聯邦官僚機構的目標。不過，迄今各機構的停擺計畫仍未列出具體裁員名單。

共和黨籍眾院議長強生周三接受福斯財經台訪問時表示，這次政府停擺給了共和黨一個機會，可以「做一些原本不可能做到的事，因為我們永遠拿不到民主黨的票」。

他說，白宮現在「可以決定哪些服務屬於必要、哪些計畫和政策應該繼續，哪些則不會是優先事項」。

不過，范斯淡化藉由政府停擺來削減服務的說法，他表示共和黨人不想「裁員」，但他也說，政府在停擺期間可能被迫解僱部分員工，以節省開支。在過去的政府停擺中，許多聯邦員工只是被迫休假，而非大規模裁員。

民主黨 紐約 共和黨

哈瑪斯盼修改川普方案 要求確保以色列撤出加薩、不從事暗殺

