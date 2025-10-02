川普用AI影像惡搞民主黨領袖「還在白宮播放」 范斯：只是開玩笑

美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，總統川普在網路上惡搞聯邦眾議院少數黨領袖傑福瑞斯，只是在開玩笑，駁斥民主黨人批評相關影像具有種族歧視意味的說法。

路透社報導，川普9月29日會見國會兩黨領袖，商討如何解決聯邦政府資金僵局，最終未能達成協議，聯邦政府今天開始停擺，川普將責任歸咎民主黨。

川普日前在自家社群平台真實社群（Truth Social）發布一段經人工智慧（AI）修改的影片，替在白宮外發言的傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）加上八字鬍和墨西哥寬邊草帽，並以墨西哥街頭音樂做為背景配樂。傑福瑞斯是非裔，他的母親擁有維德角（Cape Verde）血統。

傑福瑞斯接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時，譴責川普PO出的影片「令人作嘔」，川普隨後又發布一段傑福瑞斯受訪的影片，再次為他加上八字鬍與墨西哥草帽。白宮今天在新聞簡報室的大螢幕上重播這個畫面。

記者詢問范斯，此舉是否與白宮聲稱「願意與民主黨領袖善意協商」的立場相矛盾，范斯回答說：「我覺得很有趣。總統只是在開玩笑，我們大家都很開心。」

他補充說：「你可以在秉持善意談判的同時，針對民主黨立場的一些荒謬之處開開玩笑，甚至是，你知道，拿民主黨人本身的一些荒謬之處來開玩笑。」

傑福瑞斯和其他民主黨高層批評這些影像帶有種族歧視和偏見，而川普本人在其政治生涯中，也曾使用帶有仇外、種族或性別歧視色彩的措辭。