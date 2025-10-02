快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

美國政府關門波及川習會？外媒曝五角大廈國務院「微停擺」現況

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國會9月30日未能通過臨時撥款法案，美國政府10月1日正式關門。法新社
美國國會9月30日未能通過臨時撥款法案，美國政府10月1日正式關門。法新社

日經亞洲2日報導，美國政府在當地時間10月1日正式關門，導致聯邦運作大幅縮減，這也牽動總統川普3周後的亞洲行。駐華府的馬來西亞日本與南韓大使館官員緊急蒐集情資，密切關注國會與白宮的協商進展。

川普預計10月底展開第二任內首次印太地區行程，包括出席在馬來西亞的東協峰會（ASEAN Summit）、訪問日本東京，以及前往南韓參加亞太經濟合作（APEC）慶州峰會。

外界預期川普將會晤印度總理莫迪、日本新任首相，以及可能在APEC與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，甚至不排除在兩韓非軍事區會晤北韓領導人金正恩。

不過，由於政府關門衝擊，美方籌備能力受到限制。一名日本官員透露：「今天五角大廈僅有處長級以上官員上班，下層人員全數留在家中。復工之前，與美方的交流只維持在最低限度。」國務院日本事務組也僅維持約70%運作能力，多名員工被迫放假。

「我們正密切關注發展，」馬來西亞大使館的一名官員表示，已經與美方接觸，「儘管政府關門，但美方仍維持有限人力，川普訪問的籌備工作仍在進行中」。

南韓大使館一名官員則表示，美方政府部門10月2日仍有「核心人員」上班，但問及關門將持續多久時，他聳肩說：「誰知道？」

馬來西亞 日本 川習會 五角大廈 川普

延伸閱讀

美前官員：美釋很多混合訊號 北京恐解讀成對台承諾降低

川普：與習近平會面時 將施壓採購美國大豆

川普將訪亞洲 聚焦貿易協議

川普加薩和平計畫 哈瑪斯有意見「解除武裝條款得改」

相關新聞

美國政府關門波及川習會？外媒曝五角大廈國務院「微停擺」現況

日經亞洲2日報導，美國政府在當地時間10月1日正式關門，導致聯邦運作大幅縮減，這也牽動總統川普3周後的亞洲行。駐華府的馬...

川普政府藉停擺施壓民主黨 凍結260億美元州政府資金並揚言裁減公務員

川普政府周三凍結對民主黨執政州260億美元資金，還準備趁機裁撤聯邦公務員，可見共和黨態度強硬，藉此迫使民主黨讓步以結束政...

展店拚成長！ 麥當勞擬四年增闢1萬家至5萬家…重奪全球門市最多品牌

麥當勞（McDonald's）正為全球展店計畫投入數十億美元，目標是未來四年新增近萬家門市，屆時麥當勞將達5萬家，超越中...

美國政府癱瘓首日！參院兩輪表決破局 川普趁機凍結預算報復政敵

紐約時報報導，美國政府在當地時間10月1日正式關門，參議院同日連續兩輪投票仍未能通過任何一項資金法案，政府持續停擺。川普...

美政府停擺僵局 至少將持續三天

美國政府停擺局面很可能至少持續三天，因參議院周四將因猶太贖罪日休會。

美政府停擺意外成利多！市場押注聯準會10月降息機息100%

財經網站CNBC報導，美國聯邦政府的預算僵局正進一步強化聯準會於10月降息的預期。華爾街研判，如果政治僵局持續數日以上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。