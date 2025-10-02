美國政府關門波及川習會？外媒曝五角大廈國務院「微停擺」現況

日經亞洲2日報導，美國政府在當地時間10月1日正式關門，導致聯邦運作大幅縮減，這也牽動總統川普3周後的亞洲行。駐華府的馬來西亞、日本與南韓大使館官員緊急蒐集情資，密切關注國會與白宮的協商進展。

川普預計10月底展開第二任內首次印太地區行程，包括出席在馬來西亞的東協峰會（ASEAN Summit）、訪問日本東京，以及前往南韓參加亞太經濟合作（APEC）慶州峰會。

外界預期川普將會晤印度總理莫迪、日本新任首相，以及可能在APEC與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，甚至不排除在兩韓非軍事區會晤北韓領導人金正恩。

不過，由於政府關門衝擊，美方籌備能力受到限制。一名日本官員透露：「今天五角大廈僅有處長級以上官員上班，下層人員全數留在家中。復工之前，與美方的交流只維持在最低限度。」國務院日本事務組也僅維持約70%運作能力，多名員工被迫放假。

「我們正密切關注發展，」馬來西亞大使館的一名官員表示，已經與美方接觸，「儘管政府關門，但美方仍維持有限人力，川普訪問的籌備工作仍在進行中」。

南韓大使館一名官員則表示，美方政府部門10月2日仍有「核心人員」上班，但問及關門將持續多久時，他聳肩說：「誰知道？」