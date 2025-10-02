展店拚成長！ 麥當勞擬四年增闢1萬家至5萬家…重奪全球門市最多品牌

麥當勞（McDonald's）正為全球展店計畫投入數十億美元，目標是未來四年新增近萬家門市，屆時麥當勞將達5萬家，超越中國大陸的蜜雪冰城，奪回全球門市數最多的連鎖店品牌。

儘管祭出超值套餐、調整菜單並改版App，麥當勞想方設法吸引更多人進店消費或使用得來速仍不容易。去年，麥當勞在美國的同店銷售成長創下十年來最慢紀錄。雖然靠著調漲價格支撐營收，但消費者願意為大麥克買單的價格，顯然已到達極限。

麥當勞如今認為，增設新門市可帶進吸引新顧客，藉由衝量帶動營收成長。同時，麥當勞也調高了向新加盟主收取的權利金，藉此挹注收入。

為了達標，麥當勞鎖定展店速度落後於人口成長的地區，例如德州。2020年以來，已有超過200萬人遷入德州，全美新增麥當勞門市有1/4開在當地。光是達拉斯—沃斯堡大都會區，就新開了約40家門市。

許多新門市就開在像Celina這樣的地方。這個小鎮距離達拉斯市中心車程約一小時，2020年還只是一個大約1.7萬人的寧靜社區，路上常見農用卡車緩慢駛過。如今，人口已膨脹到近6.5萬人，鎮上不僅有兩家星巴克、在地啤酒廠和一家以植物為靈感的家飾店，現在還新增了兩家相距約10分鐘車程的麥當勞。

Celina 其中一家新開的麥當勞就位於兩條主要幹道的路口，每天有超過3.5萬輛車通過，相當於當地人口的六成。這家門市有卡車可進入的雙線道得來速，餐廳內部設有更新後的自助點餐機，還專有專區來預備手機下單和外送訂單的餐點。

麥當勞深知，顧客光顧往往只是因為就近可達。因此，麥當勞力求做到距離消費者開車五分鐘內就能到達，尤其是在新一波郊區展店。

麥當勞一位高層解釋，一切在於便利性。「距離近就代表來得頻繁，也代表獲利」。

麥當勞並不公開單一家門市的銷售資訊。財務長博登（Ian Borden）表示，麥當勞密切關注新門市第一年的表現，「我們持續看到穩健的起步」。今年以來麥當勞股價上漲3.7%，門市淨利率也穩步提升。