美國政府癱瘓首日！參院兩輪表決破局 川普趁機凍結預算報復政敵

紐約時報報導，美國政府在當地時間10月1日正式關門，參議院同日連續兩輪投票仍未能通過任何一項資金法案，政府持續停擺。川普政府同日凍結對民主黨主政州的260億美元資金（約台幣7984億元），並研擬裁減大批公務員。此舉前所未有且帶有懲罰意味，凸顯財政僵局風險，以及川普可能藉政府癱瘓的機會報復政治對手。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，參議院分別針對民主黨推動、包含醫療政策的預算方案，以及由眾院主導的共和黨短期資金法案進行程序性表決，兩者都未獲得足夠票數支持。下一次表決機會在10月3日。

同日，白宮凍結約260億美元聯邦撥款，對象主要為偏民主黨的州，包括紐約州180億美元（約台幣5527億元）的交通建設計畫，以及加州、伊利諾州等16個民主黨執政州共計80億美元（約2456億元）的綠能計畫。同時，美國副總統范斯警告，如果政府關門持續超過數日，政府可能進一步擴大裁撤聯邦公務員。

路透描述，此舉清楚表明，川普將兌現先前威脅，利用政府關門，加強他對本該由國會決定的7兆美元聯邦預算的掌控權，藉此懲罰政敵並推進自己的政策。