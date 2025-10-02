美政府停擺意外成利多！市場押注聯準會10月降息機息100%

財經網站CNBC報導，美國聯邦政府的預算僵局正進一步強化聯準會於10月降息的預期。華爾街研判，如果政治僵局持續數日以上，聯準會主席鮑爾與其他決策者很可能傾向謹慎行事，在當前情況下即意味著採取寬鬆政策以規避風險。

Evercore ISI全球政策與央行策略主管古哈（Krishna Guha）分析：「政府停擺以及隨之而來的數據延遲，使我們原已確信的10月降息預期更無懸念」。他補充，停擺對經濟的潛在衝擊與勞動市場隱憂，將凌駕於通膨顧慮之上。

儘管聯準會官員近期言論仍顯謹慎，但古哈認為，停擺將使央行在評估勞動市場時猶如霧裡看花，難以堅持維持利率不變的決策。

9月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上，多數官員傾向在2025年底前降息兩次而非一次。部分委員對關稅可能推升通膨仍感憂慮，但多數判斷這些影響僅屬暫時，不太可能阻止通膨逐步回落，並在未來幾年回到聯準會2%的目標。

市場對此反應強烈。根據CME Group的FedWatch數據，目前期貨市場定價反映10月降息機率為100%，12月再次降息的機率也達88%。

美銀經濟學家朱諾（Stephen Juneau）表示，若停擺持續至10月28-29日聯準會政策會議時，決策者可能基於兩大理由支持降息：首先，若9月就業數據因停擺無法公布，鮑爾將傾向採取「風險管理」式降息；第二，如果停擺延長導致政府雇員遭裁員，聯準會將需要抵禦經濟下行風險。

國會預算辦公室估算，政府每停擺一日將導致75萬名公務員無薪休假，每日薪酬損失達4億美元。儘管過往停擺結束後員工均獲補發薪資，但美國總統川普近期言論暗示，部分職位可能面臨永久性裁撤，為本已疲軟的勞動市場增添變數。