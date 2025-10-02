分食台積電訂單？英特爾傳洽AMD爭取代工 股價大漲7%

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾傳出爭取超微為代工業務客戶。圖為超微執行長蘇姿丰4月17日訪問日本的檔案照。路透
媒體Semafor報導英特爾（Intel）正與超微（AMD）洽談，希望爭取AMD成為其晶圓代工客戶。這個消息激勵英特爾股價周二大漲7.12%至35.94美元。

報導引述知情人士指出，雙方目前仍處於初步討論階段，評估AMD是否可能將部分產品交英特爾代工。不過，英特爾現階段尚不具備生產AMD最先進高利潤晶片的技術能力。目前AMD的製造主要仰賴台積電（2330）。

若達成協議，AMD會將多少製造需求轉移至英特爾，以及是否伴隨直接投資，還不明朗。AMD與英特爾對此均不予置評。

消息傳出後，英特爾股價在紐約盤中顯著上揚，今年以來累計漲帳已近78%，主要受到市場對其復甦計畫的樂觀情緒帶動。

過去七周內，英特爾獲得白宮支持與資金挹注，將部分補助款轉換成股權，並吸引輝達（Nvidia）與軟銀集團投資，也傳出正與蘋果（Apple）洽談潛在入股。這些進展被視為對這家陷入困境晶片大廠的信心表態。

值得關注的是，AMD也有維持與白宮良好關係的考量。該公司今年稍早因出口管制而影響在中國大陸的晶片銷售，而川普政府最近放寬了部分限制。

儘管英特爾的製程技術被被認為落後台積電，但在川普政府推動「美國需要晶片製造冠軍」的政策方向下，美國大型科技公司已開始將部分產能，主要是較低階晶片，轉移至英特爾的國內晶圓廠。

