川習會準備就緒？川普：大豆是重點討論之一

美國總統川普1日表示，他即將在4周後與中國國家主席習近平見面，到時大豆會是兩國很重要的討論主題；川普說，中國現在基於談判原因，沒有向美國購買大豆，讓美國的大豆農蒙受損失。

川普1日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他預計挪用部分美國獲取到的關稅資金，補助美國大豆農；川普表示，美中貿易尚在談判中，中國基於貿易談判的原因沒有向美國採購大豆，導致美國農民受損；川普說，他不會讓農民失望。

川普指出，中國在川普第一任的總統任期裡與美國達成協議，承諾採購數十億美元的美國農產品，不過美國前總統拜登沒有落實這項協議。

川普說，他即將在4周後與習近平見面，到時大豆會是兩國重要的討論主題。

川普日前宣布，他預計10月底於南韓慶州舉行的APEC峰會上與習近平展開場邊會談，川普也預告他可能在明年初訪問中國。