好萊塢重啟冷戰時期言論自由運動組織 不滿川普壓制批評聲音

中央社／ 洛杉磯1日綜合外電報導

奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）等逾550位好萊塢名人今天重啟冷戰時期的言論自由運動組織，並示警川普政府正有計畫地壓制批評聲音。

法新社、美國有線電視新聞網（CNN）及全國公共電台（NPR）報導，好萊塢逾550位名人今天重啟冷戰時期「紅色恐慌」期間成立的組織「第一修正案委員會」（Committee for the First Amendment）。

好萊塢影星娜塔莉波曼（Natalie Portman）、西恩潘（Sean Penn）及安海瑟薇（Anne Hathaway）是重啟「第一修正案委員會」的簽署者之一。

美國非裔大導史派克李（Spike Lee）及美劇「白宮風雲」（West Wing）創作者艾倫索肯（AaronSorkin）也在其中。

他們今天發表聲明指出：「這個委員會最初成立於麥卡錫時代，那是一段黑暗時期，聯邦政府因美國公民的政治信仰而進行打壓與迫害。那股力量如今回來了。現在輪到我們站在一起，捍衛我們的憲法權利。」

80年前，珍芳達的父親亨利方達（Henry Fonda）、露西鮑兒（Lucille Ball）、亨佛萊鮑嘉（HumphreyBogart）、法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）及茱蒂嘉蘭（Judy Garland）等好萊塢傳奇人物曾發起「第一修正案委員會」，對抗麥卡錫主義（McCarthyism）。

在冷戰初期，美國時任聯邦參議員麥卡錫（JosephMcCarthy）曾推行「反共產滲透」行動，以備受爭議的手法揪出境內共產黨人或同情共產主義者，包括好萊塢和藝界人士。

據報導，珍芳達在一封分享給CNN的信中，向好萊塢同仁發出呼籲，請他們加入重啟的「第一修正案委員會」。

她寫道：「我已經87歲。我見過戰爭、壓迫、抗議與抵制。我曾受到讚揚，也曾被貼上國家公敵的標籤。但我可以告訴你們：這是我生命中最令人感到恐懼的時刻。」

好萊塢 美國公民 冷戰

