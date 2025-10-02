美聯邦政府關門 范斯喊話：政策可以談 先讓政府開門

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國副總統范斯（中）。(歐新社)
美國副總統范斯（中）。(歐新社)

美國聯邦政府因撥款中斷導致關閉，美國副總統范斯1日向民主黨喊話，稱兩黨可以針對醫療照護的政策談判，但必須先讓政府開門，指這也是總統川普的期待；范斯也猜測政府關門不會持續太久。

美國聯邦參議院9月30日晚間針對短期延長撥款法案投票，投票結果為55票比45票，未能跨越60票門檻，確定撥款中斷，聯邦政府於10月1日關門。

白宮1日舉行記者會，范斯特別現身向民主黨喊話，稱民主黨不該因為政策分歧而關閉政府，指兩黨可以討論醫療照護的政策，但必須先讓政府開門。

范斯說，他與川普都正在與兩黨參議員協調，指有民主黨參議員私下表示不贊同因為政策分歧而關閉政府，川普政府正與這些參議員對話；范斯說，參議院9月30日投票，已有3位民主黨參議員對短期延長撥款投下同意票，只要再贏得5位參議員的支持，就能讓撥款法案過關。

范斯說，這是川普政府現在正聚焦完成的任務；范斯也說，只要能幫助讓政府開門，他願意與參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）或任何民主黨參議員見面。

范斯指出，依照他的經驗，川普政府目前與民主黨參議員接觸幾乎都是一次性的，也仰賴與民主黨互動良好的共和黨參議員；范斯表示，川普政府願意採取任何行動來讓政府開門。

聯邦政府上回關閉發生在2018年12月、川普的第一任總統任期，政府關門長達35天，這次政府會不會也長時間關閉？范斯說，他無法預測民主黨會做什麼，但他猜測政府關門不會持續太久。

范斯指出，部分比較溫和的民主黨人已經有點退縮，因政策分歧而讓政府關門也不符合民主黨過去的作風；范斯說，這是民主黨第一次以關閉政府作為要脅來換取他們支持的政策，而川普政府不會讓他們這麼做。

