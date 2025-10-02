最高院不准川普解職 庫克暫續任Fed理事

美國最高法院今天暫不裁定總統川普要求立即解除聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）職務的請求，使她得以暫時留任，案件預計明年初審理。

法院在一項命令中表示，已「延後」裁定這項要求，「待2026年1月的口頭辯論」，這表示庫克將繼續留任，直到案件審理為止。

庫克是由民主黨籍總統拜登任命，她表示不會辭職，也不會被川普「逼退」。

川普下令解除庫克職務，理由是她2021年申請房貸時，同時將密西根與喬治亞州兩處房產標示為「主要住所」，涉嫌不實陳述獲得較優惠的貸款條件。

庫克否認有不當行為，也未被控任何罪名。

聯邦地方法院法官柯布（Jia Cobb）裁定，政府未能符合一項法律要求，即聯準會理事只能在有「正當理由」（for cause）的情況下被免職；她表示，這項理由僅限任職期間的不當行為，而庫克是在2022年出任聯準會理事。

柯布還認為，川普的解職行動將剝奪庫克依法對解雇提出申訴的正當程序權利。