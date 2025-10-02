美國防規畫：印太若衝突 30天動員5萬後備海軍

美國海軍後備單位召開指揮官與高階士官會議。簡報透露，美軍國防規畫已不再停留於假設情境；隨著中國對台灣企圖更加明顯，若印太地區爆發衝突，須在三十天內動員五萬海軍後備官兵。

根據美國國防部新聞網站ＤＶＩＤＳ新聞稿，美國中西部十四個海軍後備中心指揮官與高階士官九月廿五日在伊利諾州的「大湖海軍基地」出席會議，聚焦戰備與動員。

海軍中校羅斯洛克上台進行一場簡報，對印太局勢的急迫性提出警告，他說，「印太地區是全球經濟的心臟。美國人日常使用的產品，幾乎都仰賴這片海域的自由開放」。

他表示，印太區域擁有全球百分之六十人口，五個核武國家，掌握全球貿易航運命脈。然而隨著中國加速軍事擴張，對台灣的企圖更加明顯，印太地區的穩定狀態面臨重大挑戰。