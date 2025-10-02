美聯邦政府關門 Fed官員憂經濟數據中斷
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比對聯邦政府關門可能導致關鍵經濟數據中斷，表達擔憂。
今年擁有貨幣政策投票權的古斯比9月30日在芝加哥聯準銀行農業會議上表示，如果因政府關門導致即將公布的就業、通膨及其他經濟數據暫停發布，央行官員將尋找替代數據供10月16日至17日的政策會議參考。他對無法取得官方統計數據表示憂心。他提到，美國「正進入一波新的關稅宣布潮」，導致企業因不確定性暫停投資決策。他說，企業態度謹慎、可能重回那種「先把筆放下」的觀望狀態，等待政策明朗。
古斯比還指出，當前「招聘少、裁員少」的勞動市場環境並不常見。他擔心服務通膨上升，並認為物價壓力上行可能比與關稅相關的一次性傳導更持久。
