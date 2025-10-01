美政府關門與昔日相比有2大差別 但市場淡定有理

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普與國會民主黨人士之間就健保爭議僵持不下，引發自1981年以來第15次政府停擺。美聯社
美國總統川普與國會民主黨人士之間就健保爭議僵持不下，引發自1981年以來第15次政府停擺。美聯社

美國過去半世紀以來，聯邦政府關門共發生21次，包括1981年以來就發生了15次。與往例來比，這一回有何不同？

政府「關門」在美國政界是相對較近的發展。1980年以前，倘若美國國會未能及時通過預算法案，支應聯邦政府運作所需的經費，聯邦機構仍會照常運作，預期問題很快就會解決。但1980年時任司法部長希維勒提斷定，在欠缺支出法案的情況下，許多政府功能將依法暫停。此後，國會兩黨立場愈來愈二極對立，以致兩黨未能及時化解歧見、避免政府關門，變得更司空見慣，自1981年迄今已發生15次。

兩黨爭執焦點：健保

這一回，共和、民主兩黨在健保議題上爭執不休，僵持不下，導致川普2.0政府再度遭遇關門風暴。民主黨要求延長今年底將到期的「平價健保法」（ACA）扣抵稅額，否則據估計平均健保費將從74美元倍增至159美元。民主黨也要求撤銷今年稍早通過對「聯邦醫療補助」（Medicaid）經費的刪減。

民主黨握有的籌碼是：掌控國會兩院的共和黨必須取得民主黨至少七位參議員支持，才能通過1日起新年度的支出法案。

但美國總統川普執意要終結聯邦抵稅額、以減輕健保負擔，不惜剝奪數百萬名美國人目前享有的健保。他表明立場，民主黨只有兩條路可選：支持他大砍重要的公共服務，不然他就大砍重要的公共服務。

今昔對照凸顯兩大不同點

由此觀之，川普2.0政府關門，至少有兩大不同點：

一、川普幾乎不願花任何力氣與對手協商。共和黨未努力與民主黨溝通立場歧異，反而誣指民主黨「試圖讓無證移民享有免費健保」，藉此模糊焦點。

二、往常總統會努力將政府關門對政府雇員和一般民眾的衝擊減到最小，但川普2.0竟威脅要趁政府關門時，大舉解僱聯邦雇員，儘管一些專家質疑此舉的適法性。

金融市場為何反應淡定？

過往的政府關門事件，大多數都在一、兩天之內落幕，或經濟影響輕微。即使在前總統歐巴馬和柯林頓任內發生歷時較長的關門事件，也沒有導致當時的牛市脫軌。

最近一例，也是歷時最久的一次關門事件，發生在2018年至2019年川普1.0任內，對金融市場的影響也微乎其微，因為時值Fed主席鮑爾「轉鴿」，引導Fed貨幣政策由緊縮大幅寬鬆，導致美股在聯邦政府關門34天期間勁漲。

這一回，僵局若是久久無法化解，有可能造成較大的傷害。畢竟美股此時估值已高，而且股價已反映Fed降息預期。倘若川普2.0政府果真大規模永久解僱聯邦雇員，而不是按往例只放無薪假，或許會引起市場警鈴大作。

不過，比起可能讓聯邦債務違約的債限之爭，目前政府關門最大的顧慮，只是一些經濟數據可能延遲發布。市場目前對政府關門淡定以對，或許押注正確。

