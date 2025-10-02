美聯邦政府關門 七年首見 75萬名雇員被迫放無薪假

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯邦政府機構在美東時間1日午夜（台灣時間1日中午12時）關門，是七年來首次停擺，75萬名聯邦政府雇員被迫放無薪假，因參議院兩黨未能通過臨時撥款法案，導致供政府運作的資金被切斷，拖累美股1日早盤下跌，債券交易人士則在選擇權投入數百萬美元，押注美國10年期公債將上漲。

參議院在9月30日的臨時撥款法案表決中，有55票贊成、45票反對，未達到推進法案所需的60票門檻，這代表美國政府機構周三起將被迫停止除了必要事務以外的所有運作。

美國總統川普則火上加油。在參院周二投票前，他威脅若政府關門，將取消民主黨偏好的計畫，並解雇更多聯邦員工。

川普對記者表示：「我們會裁掉很多人」，「他們將會是民主黨人」。白宮官網更直接寫著「民主黨關掉了政府」。

這次政府停擺主要影響在於勞動市場和利率路徑預測。川普政府威脅大規模裁員，而非留職停薪，這將在美國就業本已脆弱時拉高失業救濟金申領人數。

同時，政府將停止發布官方數據，首當其衝的就是預定本周五將公布的9月非農就業報告。

仰賴政府日常機能的企業可能會失去生意或在重大批准面臨延遲，對此TD Cowen分析師康納認為：「預計不會對國防公司基本面有太大影響，但市場情緒可能遭受打擊。」至於博思艾倫、CACI International等向政府提供諮詢和科技服務的公司可能表現不佳。

雖然歷史經驗顯示，美國股市在政府停擺期間變動不大，但盈透證券預測首席策略師索斯尼克表示，「這次關門影響可能比以往大，因為在事件發生前已來到關鍵時間點」。如今時值美股長期上漲，已將估值推升至歷來股市狂熱時期相似的水準。

目前共和黨與民主黨在避免政府停擺的資金協議上，依然堅持各自立場，拒絕讓步。

這一回兩黨對臨時撥款法案的癥結點在於，民主黨堅持任何支出法案必須納入額外的醫療補貼，也就是任何在短期內維持政府運作資金的決議，都必須包含延長《平價醫療法案》年底即將到期的補貼。

若不解決，將有2,400萬名美國人健保費用大幅上升。然而，共和黨認為這些議題應該分開處理。

