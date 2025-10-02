聽新聞
美聯邦政府關門...75萬人放無薪假 連AIT也受影響

聯合報／ 編譯盧思綸、記者張文馨／綜合報導
美國政府關門。圖為國會大廈9月30日的照片。美聯社
美國政府關門。圖為國會大廈9月30日的照片。美聯社

美國聯邦政府一日關門，預期邊境保護、住院醫療、執法、空中交通管制部門等將持續運作，非必要業務將被迫停擺，恐衝擊航空運輸與失業報告發布等重要功能。美國國會預算辦公室估計一旦政府關門，約七十五萬名聯邦員工將被迫休假，每日人事成本達四億美元。

一般在政府關門期間，必要人員照常工作，其中部分暫時無薪工作，非必要人員則放無薪假，事後通常可追溯領薪。空中交通管制員與機場安檢人員屬於必要，但將無薪工作，恐出現人手不足。美國運輸部警告，新進空管員的訓練可能延宕。

社會安全制度及醫療補助的支票仍會發放，但資格驗證和卡片核發可能停擺。這代表食品援助計畫、聯邦資助的學前教育、學生貸款發放等預計將削減或關閉。

美媒哥倫比亞廣播公司指出，放無薪假最多的部門會是國防部，其文職人員有近卅三點五萬人將放假，其他有衛生部（約三點二萬人）、商務部（約三點五萬人）、國務院（約一點七萬人）和美國太空總署（約一點五萬人）。

美國國家公園管理局說，若政府關門，多數國家公園將全面關閉。美國最大博物館聯合組織史密森尼學會說，旗下廿一座博物館與國家動物園將靠往年資金至少維持到六日。

美國國務院強調，護照簽證服務將持續運作，海外美國大使館與領事館也不受影響。外國旅客辦理赴美簽證不必擔心流程中斷。

美國在台協會（ＡＩＴ）一日在臉書指出，由於撥款問題未決，該社群帳號在辦公全面恢復前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊，期間ＡＩＴ台北辦事處、高雄分處，以及美國海外及國內領事單位，仍會盡可能繼續提供已預約的護照及簽證服務。

美聯邦政府關門...75萬人放無薪假 連AIT也受影響

