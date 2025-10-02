聽新聞
延長撥款法案參院未過關 美國聯邦政府關門

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國聯邦政府1日關門，位於華府的美國國家檔案局門口擺出關閉告示。美聯社
美國聯邦政府1日關門，位於華府的美國國家檔案局門口擺出關閉告示。美聯社

美國聯邦參議院九月卅日晚間未能通過短期延長撥款法案，導致聯邦政府斷炊，被迫於十月一日起（台灣時間一日中午）關門；這是美國自二○一八年以來首度出現撥款中斷導致政府關門；美國總統川普預告，有很多聯邦政府員工會被開除。

美國聯邦政府預算於九月卅日到期，共和黨日前提出短期延長撥款法案讓政府運作至十一月廿一日，眾議院也以二一七票比二一二票通過，將法案送入參議院，但共和黨在參院席次優勢不大，必須獲得民主黨參議員支持，才得以跨過六十票門檻。

參議院卅日晚間再度針對短期延長撥款法案投票，投票結果為五十五票比四十五票，未能跨越六十票的程序門檻，確定撥款中斷，聯邦政府一日起關門。

上次關門也是川普任期

這是美國自一九七六年以來第廿一次出現撥款中斷情況，上回發生在二○一八年十二月川普第一任期，當時聯邦政府關門長達卅五天，創下最長紀錄。川普的第一任期共發生三次撥款中斷，本次為川普第二個總統任期首次，持續時間仍難以預測，要看兩黨能不能協商出結果。

聯邦政府雖然關門，但基本服務仍會繼續運作，包括邊境保護、醫院醫療照護、執法單位和航空交通管制等，但被視為非必要的聯邦服務，包括食物援助計畫、學生貸款申請以及國家公園等，將會暫停運作。

白宮預算辦公室近期指示聯邦政府各部門制定裁員計畫，不同於以往聯邦政府關門後人員被強制休假，現在可能面臨解雇命運，被認為是向民主黨施壓。

川普卅日受訪時表示，將藉這次政府關門開除很多聯邦員工，並把責任歸咎於民主黨；川普也再度指控民主黨希望撥款給非法移民的醫療照護，同時要求開放邊境等，批評民主黨執迷不悟。

參院多數黨領袖熊恩卅日表示，民主黨過去一直都支持短期延長撥款，現在換川普入主白宮，民主黨就稱這種做法是政治操作；熊恩說，希望民主黨了解政府關門的嚴重性。

參議院今年三月在舒默合作下通過延長撥款案，把政府預算延至九月卅日，避免聯邦政府關門，卻引發民主黨內部不滿，讓民主黨這次展現更強硬態度。

參眾議院的民主黨都堅持，撥款法案必須附帶延長「平價醫療法」即將於年底失效的保費稅額補貼，並逆轉川普政府今夏刪減的醫療補助。共和黨則批評這些要求「完全不可行」。

