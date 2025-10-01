快訊

網傳「救援人力暫緩進入花蓮光復」 政院闢謠：未發布相關訊息

紐約20層住宅大樓一角全塌　瓦斯氣爆肇禍暫無傷亡通報

中央社／ 紐約1日綜合外電報導

美國紐約市布朗克斯區一棟20層高樓今天據報發生瓦斯爆炸，導致建築一個角落整片坍塌，緊急救援人員正在現場處理。紐約市消防局指出，尚未接獲傷亡通報。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，紐約市消防局（FDNY）指出，這起爆炸事故於當地時間上午8時10分左右發生在布朗克斯區（Bronx）的密契爾住宅綜合大廈（Mitchel Houses）。

爆炸造成大量磚塊和其他建築殘骸墜落至鄰近大樓和人行道上。似有水從地面噴湧而出，可能是水管損壞所致。可以看見消防人員正在現場翻找瓦礫，並出動無人機和警犬，確認有無人員受困。

美聯社報導，消防局接獲瓦斯爆炸導致該20層高樓焚化爐豎井（incinerator shaft）崩塌的報案。當局表示，這棟綜合大廈內沒有住宅單位受到影響。該棟大樓為市政府所有的公共住房。

現場畫面顯示，這棟高樓其中一個角落從地面到屋頂完全塌陷。鄰近的居民拍攝的影片可見坍塌發生後，大片灰塵瞬間籠罩街區，時間為上午8時10分左右。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）表示，他已接獲相關簡報，官員正持續評估狀況。他在社群平台X上呼籲民眾：「為了自身安全，請避免前往事發區域。」

報導指出，紐約市建築中的焚化爐豎井過去用於處理垃圾，予以就地焚燒，如今仍可沿用原有投入口，但大體上改用垃圾壓實機處理。

紐約 爆炸 建築

延伸閱讀

紐約地鐵公車票明年起漲至3元 鐵路、橋梁都調高

中秋國慶兩波連假期間燃放爆竹煙火 南市消防：注意有無合法認可標示

李千娜登上紐約時代廣場！宣布出道18年首場大型個唱

南投擬蓋焚化爐 環團反對、居民問垃圾如何處理

相關新聞

為何民主黨拒就撥款讓步？紐時：民主黨憂屈服將失未來籌碼

紐約時報9月30日分析，上次民主黨聯邦參議員發現自己因政府關門挨批時，很快就屈服，但這次可能不同。當時曾有幾名紅州民主黨...

紐約20層大樓爆炸坍塌 居民驚呼「一聲巨響側面全垮」

紐約市布朗士(Bronx)一棟20層樓大樓，1日上午8時許疑因瓦斯爆炸，整個角落突然坍塌。

並非首次！美國政府突「停擺」 誰會遭到波及、將停擺多久？

美國國會周二未能就一項法案達成一致，該法案將提供9月30日（政府財政年度結束）之後聯邦政府支出的過渡性方案…

強調備戰！赫塞斯提終結肥胖部隊 川普稱以國內城市作「訓練場」

美國國防部長赫塞斯呼籲軍方領導人為可能的戰爭做准備。「從此刻起，新恢復的戰爭部只有一個使命：打仗、備戰、打贏。」…

川普家族支持加密幣公司將推出簽帳卡 可用於日常消費

美國總統川普家族支持的加密貨幣創投企業世界自由金融公司（World Liberty Financial）執行長魏科夫今天...

因川普「數據門」懸缺至今 美勞工局長新人事案被撤回

美媒今天報導，白宮已撤銷保守派經濟學家安東尼（E.J. Antoni）出任勞工統計局（BLS）局長的人事案。這個職務自川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。