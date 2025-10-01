紐約20層住宅大樓一角全塌　瓦斯氣爆肇禍暫無傷亡通報

美國紐約市布朗克斯區一棟20層高樓今天據報發生瓦斯爆炸，導致建築一個角落整片坍塌，緊急救援人員正在現場處理。紐約市消防局指出，尚未接獲傷亡通報。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，紐約市消防局（FDNY）指出，這起爆炸事故於當地時間上午8時10分左右發生在布朗克斯區（Bronx）的密契爾住宅綜合大廈（Mitchel Houses）。

爆炸造成大量磚塊和其他建築殘骸墜落至鄰近大樓和人行道上。似有水從地面噴湧而出，可能是水管損壞所致。可以看見消防人員正在現場翻找瓦礫，並出動無人機和警犬，確認有無人員受困。

美聯社報導，消防局接獲瓦斯爆炸導致該20層高樓焚化爐豎井（incinerator shaft）崩塌的報案。當局表示，這棟綜合大廈內沒有住宅單位受到影響。該棟大樓為市政府所有的公共住房。

現場畫面顯示，這棟高樓其中一個角落從地面到屋頂完全塌陷。鄰近的居民拍攝的影片可見坍塌發生後，大片灰塵瞬間籠罩街區，時間為上午8時10分左右。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）表示，他已接獲相關簡報，官員正持續評估狀況。他在社群平台X上呼籲民眾：「為了自身安全，請避免前往事發區域。」

報導指出，紐約市建築中的焚化爐豎井過去用於處理垃圾，予以就地焚燒，如今仍可沿用原有投入口，但大體上改用垃圾壓實機處理。