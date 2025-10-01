強調備戰！赫塞斯提終結肥胖部隊 川普稱以國內城市作「訓練場」
美國國防部長赫塞斯呼籲軍方領導人為可能的戰爭做准備。「從此刻起，新恢復的戰爭部只有一個使命：打仗、備戰、打贏。」
赫塞斯表示，這不是說美國想要戰爭，而是因為美國希望和平。他強調：「這裡沒有人想要戰爭。」但希望和平的人，必須為戰爭做好准備。
美國軍方高層將領出人意料地從駐地被召集至弗吉尼亞州參加此次會議。美國媒體報導稱，五角大樓不少成員對於此次會議的目的並不清楚，甚至會後仍是如此。美國媒體《Politico》引述一名國防官員稱：「其實寫封郵件就夠了。」還有一名官員稱：「完全是浪費錢。」
赫塞斯發言後，美國總統川普也做出類似表態。他對在座的軍方將領說：「我們共同喚起戰鬥的意志。」
美國媒體報導，川普授命新近從「國防部」改名為「戰爭部」的部長赫塞斯將在世界各地駐扎的高級將領召集前來。因會議的規模和臨時性，分析人士認為頗不尋常。
重振「戰士精神」
早在數周前，赫塞斯就已談及要重振「戰士精神」，從而威懾外敵。在此次會議上，他提出了新的標准：如果不能達到「男性的作戰體力水平標准」，或者不刮胡子，外表不嚴謹，將會被停職。
倘若這意味著女性無法獲得特定的戰鬥任務，那就是這樣。赫塞斯說「這並非意圖，但可能是結果。」
這位部長對於部分軍方人員的體重頗有微詞。「看到肥胖的士兵」，令人感到疲勞，他說道。「在五角大樓看到肥胖的將領或者在全國、世界各地看到肥胖的指揮官，也完全無法接受。」他說，已因此下令定期進行體能測驗。
這位五角大樓負責人數月來推動該部委的改革，包括將跨性別者排除在軍隊以外。他向在座的軍方領導人表示，該部委受到「覺醒」（woke）的污染。批評者則認為他的舉措受到意識形態驅動，帶有歧視性。
川普：「內部的戰爭」
在演講中，川普表明，軍隊的任務不單是防御外敵入侵，也包括「內部」的敵人。
剛剛過去的周末，川普宣布向波特蘭市派遣國民警衛隊的計劃。今年早些時候，他已派遣國民警衛隊前往洛杉磯，盡管當地官員表示抗議。他還威脅向芝加哥派遣國民警衛隊。
川普在演講中說，他告訴赫塞斯，「我們應該用這些危險的城市中的一部分作為我們軍隊的訓練場」。
川普承認因派遣國民警衛隊而受到了批評。但他說，美國正處於一場內部的戰爭中。「這是一場內部的戰爭。控制我們領土的邊界對國家安全至關重要。我們不能讓這些人進來」，他說道。
（據德新社、路透社等）
（據德新社、路透社等）
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言