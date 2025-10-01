並非首次！美國政府突「停擺」 誰會遭到波及、將停擺多久？

美國國會周二未能就一項法案達成一致，該法案將提供9月30日（政府財政年度結束）之後聯邦政府支出的過渡性方案。

儘管民主黨在參議院中佔少數，但共和黨仍未獲得足夠的多數票來通過這一項法案。這意味著，在就預算問題達成解決方案之前，政府必須停止所有非強制性的支出。

川普政府威脅稱，如果聯邦政府停擺，將大規模裁員。

什麼是「政府停擺」？

「政府停擺」的原因，是國會未能就政府年度財政預算（全部或部分）達成一致。這會影響每年必須撥付的政府可自由支配的經費。

停擺首先意味著聯邦政府停止向為政府工作的聯邦雇員和承包商支付工資。這種情況對政府各個部門的影響有所不同。

當部分預算獲得批准時，政府會部分關閉機構，而那些資金充足的機構能夠照常運作。當任何預算都未簽署成為法律時，政府也會更大範圍關門。

在全面停擺期間，所有非必要的美國政府機構和項目都會停運，因為它們依賴於政府的年度預算資金。

每次政府停擺的情況都各不相同，很難提前預知具體問題。一些機構制定了應急計劃並設定了明確的優先事項，而其他機構則沒有。不過，以往的政府關停中也有一些通用的標準。

最基本的服務和強制性支出項目不會停擺。這意味著現役軍人、大多數邊境保護人員、聯邦執法人員和空中交通管制員仍將繼續工作。

社會保障、醫療保險和醫療補助等支出以及退伍軍人的健康福利也將繼續發放。郵政投遞和美聯儲不受影響，因為它們有不同的資金來源。

誰受影響？

最先感受到政府關門影響的是聯邦雇員。據總部位於華盛頓、關注財政政策的無黨派組織「負責任聯邦預算委員會」稱，2013年和2018年的政府關門導致 210 萬非郵政聯邦雇員中約有85萬人被迫暫時休假。

強制休假期間，員工不得工作，也沒有工資，但政府恢復運轉後，將補發他們的工資。維持基本公共服務的員工不會被強制休假，但同樣拿不到工資。

經參議院確認的聯邦官員不能被強制休假。總統和國會議員也不受停擺影響。

環境保護局、食品藥品監督管理局、聯邦貿易委員會和證券交易委員會屬於政府停擺期間最有可能關閉的部門。

在過去的停擺期間，國防部、國務院或國稅局等一些機構曾要求強制休假的員工繼續留在崗位上，但在支出法案最終通過之前，他們也不會拿到工資。

政府持續停擺 美國特工靠兼職養家糊口

國家公園、博物館

如美國國家航空航天局 (NASA) 或國會圖書館等被視為非必要的機構，在政府關門期間會部分或全部停止運營。

國家公園、國立紀念場館和史密森尼（Smithsonian）等博物館也可能關閉，但川普政府可能會強迫它們在精簡人員的情況下繼續開放。

對於靠薪水生活的聯邦雇員來說，政府關門可能意味著暫時的財務困難。

更令人擔憂的是，政府暗示可能利用此次政府停擺作為進一步大規模裁員的借口。白宮管理和預算辦公室已致函聯邦機構，建議它們「利用這次機會考慮裁員」。

停擺多久？

這並非美國政府首次停擺。在克林頓、奧巴馬任內和川普第一次總統任期都經歷過停擺。最長的一次發生在川普第一任期內，跨越2018和2019年，持續了35天。川普威脅不憚政府「長期停擺」。

「持續數天的政府停擺確實很麻煩，而且會削弱公眾對美國政治家處理關乎民眾利益事務的能力的信心，但不太可能對經濟產生重大影響，」布魯金斯學會的戴維·韋塞爾（David Wessel）去年寫道。「然而，長期政府停擺可能會造成更大的問題，儘管大多數情況下只是暫時性的。」

國會預算辦公室也認同，政府關門造成的經濟影響大多是暫時的。但據該辦公室計算，2018-2019年政府關門導致美國GDP損失30億美元，這筆損失是無法彌補的。

