川普家族支持加密幣公司將推出簽帳卡 可用於日常消費

中央社／ 新加坡1日綜合外電報導
美國總統川普家族支持的加密貨幣創投企業世界自由金融公司執行長魏科夫今天說，他們計劃推出1款可「將加密資產與日常消費連結」的簽帳卡。路透資料照
美國總統川普家族支持的加密貨幣創投企業世界自由金融公司（World Liberty Financial）執行長魏科夫今天說，他們計劃推出1款可「將加密資產與日常消費連結」的簽帳卡。

路透社報導，魏科夫（Zach Witkoff）在新加坡舉行的TOKEN2049加密貨幣論壇其中1場座談會上發言，台上還有世界自由創辦人之一、川普（Donald Trump）長子小川普（Donald Trump Jr.）。

魏科夫表示：「我們確定將推出1款簽帳卡，...將加密資產與日常消費連結起來。我們在接下來這季會展開試行計畫，這張卡將在第4季或明年第1季正式上線。」

世界自由的目標是讓人們無需透過銀行等中介方即可使用金融服務，其已在本月初推出自家加密代幣$WLFI。

魏科夫今天還透露，世界自由正在「積極考慮」將房地產、石油和天然氣這類資產進行代幣化。

他說：「大宗商品是我們非常感興趣的領域，無論是石油、天然氣，甚至是像棉花、木材這類商品。坦白說這些都應該在區塊鏈上交易，這會有效率得多。」

