川普家族支持加密幣公司將推出簽帳卡 可用於日常消費
美國總統川普家族支持的加密貨幣創投企業世界自由金融公司（World Liberty Financial）執行長魏科夫今天說，他們計劃推出1款可「將加密資產與日常消費連結」的簽帳卡。
路透社報導，魏科夫（Zach Witkoff）在新加坡舉行的TOKEN2049加密貨幣論壇其中1場座談會上發言，台上還有世界自由創辦人之一、川普（Donald Trump）長子小川普（Donald Trump Jr.）。
魏科夫表示：「我們確定將推出1款簽帳卡，...將加密資產與日常消費連結起來。我們在接下來這季會展開試行計畫，這張卡將在第4季或明年第1季正式上線。」
世界自由的目標是讓人們無需透過銀行等中介方即可使用金融服務，其已在本月初推出自家加密代幣$WLFI。
魏科夫今天還透露，世界自由正在「積極考慮」將房地產、石油和天然氣這類資產進行代幣化。
他說：「大宗商品是我們非常感興趣的領域，無論是石油、天然氣，甚至是像棉花、木材這類商品。坦白說這些都應該在區塊鏈上交易，這會有效率得多。」
