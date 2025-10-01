為何民主黨拒就撥款讓步？紐時：民主黨憂屈服將失未來籌碼

紐約時報9月30日分析，上次民主黨聯邦參議員發現自己因政府關門挨批時，很快就屈服，但這次可能不同。當時曾有幾名紅州民主黨議員譴責政府關門策略是愚蠢誤判、要求立即扭轉與美國總統川普的對決，現在這些議員早就不在國會。

2018年1月，民主黨人阻擋一項政府支出措施，要求永久保護「夢想生」，即在小時候被帶到美國的無證移民。民主黨人以為公眾對夢想生的同情，足以讓他們免受政府關門造成的反彈，但他們很快就發現不對，因為關門後批評開始湧現。

當時的民眾反彈，對10名面臨連任壓力的民主黨參議員尤其危險，這些議員選區在川普2016年總統大選拿下的幾州。那次關門3天就解決。

但民主黨2018年曾在紅州掌控的席次，現已多由共和黨占據。這大幅減輕民主黨屈服的壓力，現在最大壓力正來自該黨選民和社運人士，他們希望民主黨堅決對抗川普和共和黨議員。

民主黨意識形態結構現已左移。儘管政治風險顯而易見，民主黨正準備與白宮和共和黨議員長期對抗。共和黨內局勢雷同，該黨在川普領導下向右移，不再認為有讓步空間。

民主黨人自認在醫療議題做強有力發聲，即除非共和黨同意延長「平價醫療法」（俗稱歐巴馬健保）的聯邦補貼，部分美國人保費負擔將飆升。他們對川普威脅大規模解僱聯邦人員不以為意，表示川普無論如何都會裁員。

民主黨人也不認為支持臨時撥款有多少好處，因為川普和白宮預算管理局局長伏特已擺明無論國會怎麼說，都有意以任何想要方式使用或保留聯邦資金。

面對政府關門可能引發政治反彈，民主黨似乎接受得要打一場訊息戰，也知道他們很可能會輸或頂多平手。但同意維持政府撥款卻不求回報，似乎令多數民主黨人難以接受。民主黨人私下說，若他們投降、一無所獲，將在未來大型政治對抗失去一切籌碼。

共和黨參議員的組成也有變化，許多曾與偏保守州民主黨議員合作的共和黨人已離開，取而代之的是更保守的共和黨人，他們幾乎不願對民主黨讓步，他們自認已讓民主黨陷入困境，還可怪罪民主黨對手要為大部分政府機構停擺負責。

這次關門最終政治後果，將取決於其進展、持續時間等因素。曾歷經政府關門的人說，隨著民眾不滿加劇，最後贏家屈指可數。共和黨參議員葛理漢說，政府關門不利所有人。